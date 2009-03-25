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Тюменские наркополицейские изъяли рекордную партию героина

25 марта 2009, 15:39
Около 16,5 килограммов героина изъяли на днях в ходе одной лишь операции сотрудники Управления наркоконтроля по Тюменской области.
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Тюмень

Столь внушительный «улов» такого жесткого наркотика, как героин, тюменские оперативники фиксируют впервые, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе УФСКН по Тюменской области.

В течение одной ночи было задержано сразу несколько человек, которые являются гражданами различных государств бывшего СССР. Основная часть героина найдена в автомобиле, который был практически «нафарширован» упаковками с наркотиком. Из бензобака старой иномарки, которая, очевидно, специально предназначалась для транспортировки дурмана, сыщики извлекли 13 пластиковых бутылок, наполненных героином. К горлышку каждой из них был привязан шнурок, что позволяло в считанные минуты вытащить их внутрь салона через люк бензонасоса.

Для того, чтобы остановить машину на автотрассе, к операции привлекались сотрудники ГИБДД.

Как показало химико-криминологическое исследование, проведенное в лаборатории УФСКН по Тюменской области, изъятый героин имеет высокое качество. Он еще не был разбавлен различными наполнителями, что обычно происходит при многочисленных перепродажах и выходе наркотика на розничный рынок.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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