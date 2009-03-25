Тюменские наркополицейские изъяли рекордную партию героина

Столь внушительный «улов» такого жесткого наркотика, как героин, тюменские оперативники фиксируют впервые, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе УФСКН по Тюменской области.
В течение одной ночи было задержано сразу несколько человек, которые являются гражданами различных государств бывшего СССР. Основная часть героина найдена в автомобиле, который был практически «нафарширован» упаковками с наркотиком. Из бензобака старой иномарки, которая, очевидно, специально предназначалась для транспортировки дурмана, сыщики извлекли 13 пластиковых бутылок, наполненных героином. К горлышку каждой из них был привязан шнурок, что позволяло в считанные минуты вытащить их внутрь салона через люк бензонасоса.
Для того, чтобы остановить машину на автотрассе, к операции привлекались сотрудники ГИБДД.
Как показало химико-криминологическое исследование, проведенное в лаборатории УФСКН по Тюменской области, изъятый героин имеет высокое качество. Он еще не был разбавлен различными наполнителями, что обычно происходит при многочисленных перепродажах и выходе наркотика на розничный рынок.