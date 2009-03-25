Тюменские наркополицейские изъяли рекордную партию героина

В течение одной ночи было задержано сразу несколько человек, которые являются гражданами различных государств бывшего СССР. Основная часть героина найдена в автомобиле, который был практически «нафарширован» упаковками с наркотиком. Из бензобака старой иномарки, которая, очевидно, специально предназначалась для транспортировки дурмана, сыщики извлекли 13 пластиковых бутылок, наполненных героином. К горлышку каждой из них был привязан шнурок, что позволяло в считанные минуты вытащить их внутрь салона через люк бензонасоса.