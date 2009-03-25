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Тюменец, не попади в «дорожную ловушку»!

25 марта 2009, 11:47
С 18 марта по 18 апреля городской отдел ГИБДД проводит в образовательных учреждениях профилактическую акцию «Спасите наши, жизни!».
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Тюмень

В ходе акции дети на специальных бланках нарисуют «дорожные ловушки», в которые они не хотели бы попасть, а также напишут обращения к водителям. В дальнейшем рисунки с обращениями детей будут раздаваться водителям, нарушившим правила дорожного движения.

Акция проводится в целях профилактики наездов на юных пешеходов, формирования негативного отношения граждан к фактам нарушения правил дорожного движения водителями.

В Тюмени число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях детей и подростков в возрасте до 16 лет продолжает оставаться недопустимо высоким. Более 70 % всех ДТП с участием детей происходит по вине водителей. В 2009 году увеличилось число наездов на детей в зоне пешеходных переходов, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ГИБДД УВД по Тюмени.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательней на дорогах по отношению к пешеходам, особенно к детям.

#Новости#Тюмень#Автовладельцы#Правила дорожного движения#Транспорт#Ксения#Общество
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