Студентам ТюмГУ прочитает лекцию преподаватель из Великобритании

Тюменский государственный университет посетила госпожа Лорейн Холтон, заведующая кафедрой корпоративного права и профессиональной подготовки Института права университета г. Вулверхемптона (Великобритания).
23-29 марта 2009 года Лорейн Холтон прочтет курс лекций для студентов, аспирантов и преподавателей.
В четверг, 26 марта, в ИГиПе с 09.40 до 13.00 состоится лекция «Академическое письмо».
А с 15.10 до 16.40 пройдет лекция «Требование к составлению договоров в международном торговом праве».
Все справки по телефону 45-70-36, кафедра иностранных языков ИГиП.