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Студентам ТюмГУ прочитает лекцию преподаватель из Великобритании

25 марта 2009, 15:56
Тюменский государственный университет посетила госпожа Лорейн Холтон, заведующая кафедрой корпоративного права и профессиональной подготовки Института права университета Вулверхемптона (Великобритания).

Тюменский государственный университет посетила госпожа Лорейн Холтон, заведующая кафедрой корпоративного права и профессиональной подготовки Института права университета г. Вулверхемптона (Великобритания).

23-29 марта 2009 года Лорейн Холтон прочтет курс лекций для студентов, аспирантов и преподавателей.

В четверг, 26 марта, в ИГиПе с 09.40 до 13.00 состоится лекция «Академическое письмо».

А с 15.10 до 16.40 пройдет лекция «Требование к составлению договоров в международном торговом праве».

Все справки по телефону 45-70-36, кафедра иностранных языков ИГиП.

#Новости#Студенты#ТюмГУ#Таня#Общество
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