Составили список ста фильмов, которые необходимо увидеть каждому

Главным достоинством данного списка является, пожалуй, его конечность и "объятность". Сотня, хотя и вышла чрезвычайный спорной, но все-таки — не тысяча от Guardian, которая оставляет всех зрителей и читателей с мучительным чувством того, что им никогда не стать достойными гордого звания "киномана". (Впрочем, гигантоманы из Guardian всегда мыслят исключительно тысячами, делая в разной мере несчастными всех своих читателей.)