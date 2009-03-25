Составили список ста фильмов, которые необходимо увидеть каждому

Главным достоинством данного списка является, пожалуй, его конечность и "объятность". Сотня, хотя и вышла чрезвычайный спорной, но все-таки — не тысяча от Guardian, которая оставляет всех зрителей и читателей с мучительным чувством того, что им никогда не стать достойными гордого звания "киномана". (Впрочем, гигантоманы из Guardian всегда мыслят исключительно тысячами, делая в разной мере несчастными всех своих читателей.)
В сотню не попал ни один советский фильм. Максимальным числом упоминаний оказался почтен режиссер Спилберг. В сотню попали его "Челюсти", а также "Индиана Джонс и Искатели потерянного Ковчега", "Спасти рядового Райана", "Список Шиндлера" и "Инопланетянин".
Самым старым в списке оказался "Носферату — симфония ужаса" 1922 года, новым, точнее новыми — три фильма "Властелина колец", которые, впрочем, идут за один, как будто Yahoo это сколько-нибудь извиняет. Кроме них из снятых в 21-м веке в 100 попали "Любовное настроение" и "Крадущийся тигр, затаившийся дракон".
Не обошли на Yahoo вниманием и самые классические из классических европейских фильмов, например, "Четыреста ударов" Трюффо, "8 1/2" Феллини, "Фотоувеличение" Антониони, "Великую иллюзию" Ренуара и "Земляничную поляну" Бергмана. Еще из неизбежного в сотню попали американские "Гражданин Кейн", "Касабланка", "2001: Космическая одиссея", "Апокалипсис сегодня", "Крестный отец" (первый и второй фильмы, в отличие от "Властелина", удостоены двух пунктов в списке).