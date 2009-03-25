Поисковик Google поумнел

Благодаря новому поисковому механизму Google не только выдает список сайтов, содержащих искомые слова. Он также предлагает список наиболее популярных запросов, связанных с введенными словами.
Например, при вводе запроса "гадание на картах" под списком ссылок находятся наиболее релевантные поисковые запросы по этой теме. Среди них, например, "таро", "ленорман" и "тибетское гадание мо". В настоящее время эта система работает на 37 языках, включая русский.
Второе нововведение Google добавляет в поисковую выдачу более полное описание страниц, которое, с точки зрения сервиса, наиболее точно отражает их содержание. По мнению Google, такой подход наиболее удобен при обработке сложных запросов, состоящих из трех и более слов. В этом случае заголовка страницы и нескольких строк с ее содержанием недостаточно для понимания того, дает ли эта страница ответ на вопрос, интересующий пользователя.