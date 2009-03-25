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Поисковик Google поумнел

25 марта 2009, 13:35
Компания Google усовершенствовала свой поисковый механизм, добавив к нему две новые функции. Одна из них позволила сервису понимать взаимосвязь между словами в запросе. Об этом сообщается в официальном блоге Google.

Благодаря новому поисковому механизму Google не только выдает список сайтов, содержащих искомые слова. Он также предлагает список наиболее популярных запросов, связанных с введенными словами.

Например, при вводе запроса "гадание на картах" под списком ссылок находятся наиболее релевантные поисковые запросы по этой теме. Среди них, например, "таро", "ленорман" и "тибетское гадание мо". В настоящее время эта система работает на 37 языках, включая русский.

Второе нововведение Google добавляет в поисковую выдачу более полное описание страниц, которое, с точки зрения сервиса, наиболее точно отражает их содержание. По мнению Google, такой подход наиболее удобен при обработке сложных запросов, состоящих из трех и более слов. В этом случае заголовка страницы и нескольких строк с ее содержанием недостаточно для понимания того, дает ли эта страница ответ на вопрос, интересующий пользователя.

#Новости#Google#Таня#Общество
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