Первые сто тысяч самых дешевых автомобилей в мире разыграют в лотерею

Уже сейчас автомобиль желают купить около миллиона человек при том, что за первый год на заводе будет выпущено не более 60 тысяч машин.
Для того, чтобы принять участие в лотерее необходимо примерно за шесть долларов приобрести и заполнить специальную заявку, которые будут с 9 апреля продаваться в 1000 индийских городов. Победители будут отобраны компьютером и объявлены в течение 60 дней после завершения продажи заявок. Отметим, что выигравшим придется внести предоплату в размере 80 процентов от стоимости автомобиля, который они получат только к июлю текущего года.
Представители Tata заявили, что решение провести своеобразную лотерею было принято по причине ажиотажного спроса и "очередей" на машину, образовавшихся из-за того, что компании пришлось на шесть месяцев отложить начало сборки Nano. Напомним, что ранее индийский автопроизводитель планировал начать выпуск этой модели в октябре прошлого года на новом заводе в городе Сингур. Однако затем строительство предприятия в связи с акциями протестов местных фермеров, недовольных платой на выкупленную землю, пришлось прекратить. Конвейер был перенесен на предприятие в Мумбаи. Кроме того, сейчас ведется строительство еще одного завода по выпуску Nano. Оно будет располагаться в городе Сананд, штат Гуджарат.
Напомним, что производство микролитражки Tata Nano в Мумбаи стартовало в понедельник. Ее стоимость на индийском рынке составляет 100 тысяч рупий (около двух тысяч долларов США). Стоит отметить, что продажи хэтчбека Nano начнутся и в Европе. Ожидается, что в Старом Свете такая машина появится в 2011 году.