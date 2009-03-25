Первые сто тысяч самых дешевых автомобилей в мире разыграют в лотерею

Представители Tata заявили, что решение провести своеобразную лотерею было принято по причине ажиотажного спроса и "очередей" на машину, образовавшихся из-за того, что компании пришлось на шесть месяцев отложить начало сборки Nano. Напомним, что ранее индийский автопроизводитель планировал начать выпуск этой модели в октябре прошлого года на новом заводе в городе Сингур. Однако затем строительство предприятия в связи с акциями протестов местных фермеров, недовольных платой на выкупленную землю, пришлось прекратить. Конвейер был перенесен на предприятие в Мумбаи. Кроме того, сейчас ведется строительство еще одного завода по выпуску Nano. Оно будет располагаться в городе Сананд, штат Гуджарат.