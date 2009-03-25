nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Первые сто тысяч самых дешевых автомобилей в мире разыграют в лотерею

25 марта 2009, 09:50
Индийская компания Tata проведет лотерею, по результатам которой будет отобрано 100 тысяч покупателей. Они получат возможность первыми приобрести микролитражку Nano, считающуюся самым дешевым автомобилем в мире.

Уже сейчас автомобиль желают купить около миллиона человек при том, что за первый год на заводе будет выпущено не более 60 тысяч машин.

Для того, чтобы принять участие в лотерее необходимо примерно за шесть долларов приобрести и заполнить специальную заявку, которые будут с 9 апреля продаваться в 1000 индийских городов. Победители будут отобраны компьютером и объявлены в течение 60 дней после завершения продажи заявок. Отметим, что выигравшим придется внести предоплату в размере 80 процентов от стоимости автомобиля, который они получат только к июлю текущего года.

Представители Tata заявили, что решение провести своеобразную лотерею было принято по причине ажиотажного спроса и "очередей" на машину, образовавшихся из-за того, что компании пришлось на шесть месяцев отложить начало сборки Nano. Напомним, что ранее индийский автопроизводитель планировал начать выпуск этой модели в октябре прошлого года на новом заводе в городе Сингур. Однако затем строительство предприятия в связи с акциями протестов местных фермеров, недовольных платой на выкупленную землю, пришлось прекратить. Конвейер был перенесен на предприятие в Мумбаи. Кроме того, сейчас ведется строительство еще одного завода по выпуску Nano. Оно будет располагаться в городе Сананд, штат Гуджарат.

Напомним, что производство микролитражки Tata Nano в Мумбаи стартовало в понедельник. Ее стоимость на индийском рынке составляет 100 тысяч рупий (около двух тысяч долларов США). Стоит отметить, что продажи хэтчбека Nano начнутся и в Европе. Ожидается, что в Старом Свете такая машина появится в 2011 году.

#Новости#Автомобили#Tata#Транспорт#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25