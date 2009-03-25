nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Отечественные дуэты удачно стартовали на чемпионате мира по фигурному катанию

25 марта 2009, 14:01
Российский дуэт Оксана Домнина - Максим Шабалин лидирует в соревновании танцевальных пар на стартовавшем в Лос-Анджелесе чемпионате мира по фигурному катанию.

После обязательного танца серебряные призеры прошлого мирового первенства набрали 40,77 балла. На втором месте идут американцы Танит Белбин - Бенджамин Агосто (39,65), на третьем - канадская пара Тесса Виртью - Скотт Мойр (39,37).

Чемпионы Европы россияне Яна Хохлова и Сергей Новицкий пока занимают пятое место (37,34). С оригинальным танцем дуэты выступят 26 марта.

Отечественный дуэт Юко Кавагути - Александр Смирнов занимает второе место в соревнованиях спортивных пар. После короткой программы с результатом 72,30лидируют немцы Алена Савченко и Робин Шелковы. В активе Кавагути и Смирнова 68,94 балла.

Промежуточное третье место занимают китайцы Дань Чжан - Хао Чжан (67,42). На четвертом месте Мария Мухортова - Максим Траньков (66,88). Еще одна российская пара Ксения Озерова - Александр Энберт (34,06) - показала 24-й результат.

Чемпионы мира в парном катании определятся в четверг после исполнения произвольной программы.

#Новости#Спорт#Фигурное катание#Ксения
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25