Отечественные дуэты удачно стартовали на чемпионате мира по фигурному катанию

Отечественный дуэт Юко Кавагути - Александр Смирнов занимает второе место в соревнованиях спортивных пар. После короткой программы с результатом 72,30лидируют немцы Алена Савченко и Робин Шелковы. В активе Кавагути и Смирнова 68,94 балла.