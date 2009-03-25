Отечественные дуэты удачно стартовали на чемпионате мира по фигурному катанию

После обязательного танца серебряные призеры прошлого мирового первенства набрали 40,77 балла. На втором месте идут американцы Танит Белбин - Бенджамин Агосто (39,65), на третьем - канадская пара Тесса Виртью - Скотт Мойр (39,37).
Чемпионы Европы россияне Яна Хохлова и Сергей Новицкий пока занимают пятое место (37,34). С оригинальным танцем дуэты выступят 26 марта.
Отечественный дуэт Юко Кавагути - Александр Смирнов занимает второе место в соревнованиях спортивных пар. После короткой программы с результатом 72,30лидируют немцы Алена Савченко и Робин Шелковы. В активе Кавагути и Смирнова 68,94 балла.
Промежуточное третье место занимают китайцы Дань Чжан - Хао Чжан (67,42). На четвертом месте Мария Мухортова - Максим Траньков (66,88). Еще одна российская пара Ксения Озерова - Александр Энберт (34,06) - показала 24-й результат.
Чемпионы мира в парном катании определятся в четверг после исполнения произвольной программы.