Новинки проката: "Рестлер" и "Ведьмина гора"

В четверг на экраны российских кинотеатров выходит фильм "Рестлер" (США, 2008, Даррен Аранофски) с Микки Рурком в главной роли. Профессиональный рестлер Рэнди Робинсон по прозвищу Таран (Микки Рурк) после инфаркта, полученного прямо на ринге, пытается жить вне привычного ремесла, но необоримая сила снова тянет его на ринг, сообщает "Время новостей".
Чтобы представить свою работу, Микки Рурк лично приехал в Москву. За роль в "Рестлере" Рурк был удостоен премии "Золотой лев" на кинофестивале в Венеции и получил "Золотой глобус" как лучший исполнитель мужской роли. Кроме того, актер номинировался на "Оскар".
На экраны также выходит уже второй по счету ремейк детского приключенческого фильма 1975 года "Ведьмина гора" (США, 2009, Энди Фикман). Лос-анджелесский таксист (Дуэйн "Скала" Джонсон) подбирает очередных пассажиров - мальчика и девочку, которые оказываются пришельцами с другой планеты и очень нуждаются в помощи. Также в ролях Карла Гуджино, Анна София Робб, Сайрен Хайндс, Кристин Лейкин, Чич Марин, Ким Ричардс, Том Эверетт Скотт, Джо Мерфи и Сюзанна Крулл.
В кинотеатрах также можно будет посмотреть фильм "Ничего личного" (США – Германия, 2009, Тони Гилрой). Сотрудник британской разведки (Клайв Оуэн) и агент ЦРУ (Джулия Робертс) некогда были парой в личной жизни, а ныне занимаются промышленным шпионажем в двух очень серьезных корпорациях.
В один прекрасный день они решают возобновить отношения, а вместе с этим и одурачить своих начальников на 40 млн долларов. Также в ролях Пол Джаматти, Керри Престон, Том Уилкинсон, Уэйн Дюваль, Ульрих Томсен, Томас Маккарти, Рик Уорти и Джеки Браун.
В прокат выходит и очередной фильм от неоднократных каннских лауреатов братьев Дарденн "Молчание Лорны" (Бельгия – Франция – Италия – Германия, 2008, Жан-Пьер и Люк Дарденны). Социальная драма про албанку Лорну, которая "из-за прописки" в Европе заключает фиктивный брак с наркоманом, которого ждет неминуемая гибель. Номинант на "Сезара" и обладатель приза за лучший сценарий Каннского кинофестиваля. В ролях Арта Доброши, Жереми Ренье, Фабрицио Ронджони, Албан Укай, Оливье Гурме, Мирей Байи, Изабель Дюмон и Леон Мишо.