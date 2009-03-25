Новинки проката: "Рестлер" и "Ведьмина гора"

На экраны также выходит уже второй по счету ремейк детского приключенческого фильма 1975 года "Ведьмина гора" (США, 2009, Энди Фикман). Лос-анджелесский таксист (Дуэйн "Скала" Джонсон) подбирает очередных пассажиров - мальчика и девочку, которые оказываются пришельцами с другой планеты и очень нуждаются в помощи. Также в ролях Карла Гуджино, Анна София Робб, Сайрен Хайндс, Кристин Лейкин, Чич Марин, Ким Ричардс, Том Эверетт Скотт, Джо Мерфи и Сюзанна Крулл.