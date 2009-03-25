Найти свой стиль тюменцам поможет книга Нины Брусковой

Для тех, кто решился перебороть страх, существует множество помощников: имиджмейкеры, стилисты, парикмахеры и визажисты. Но разве сможет кто-нибудь создать ваш стиль лучше, чем вы сами? Разве кто-нибудь знает вас лучше? Все рекомендации, размещенные в этом пособии, были выработаны в результате многолетней работы и неоднократно апробированы на практике. Они уже помогли множеству людей найти свой собственный имидж и уверенность в себе.