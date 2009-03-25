Найти свой стиль тюменцам поможет книга Нины Брусковой

Как не тратить много денег на покупку одежды, но при этом всегда выглядеть по-новому? Как правильно нанести тени именно на ваши глаза? Как одеться, чтобы скрыть недостатки своей фигуры и подчеркнуть ее достоинства? Ответы на эти и многие другие вопросы вы можете найти в книге тюменского стилиста-визажиста Нины Брусковой «Как найти свой персональный стиль».
Преподаватель ТГНГУ, директор Центра красоты «Нина», стилист-визажист с пятнадцатилетним опытом решила поделиться с женщинами секретами успеха. Как бы хорошо вы ни выглядели, всегда хочется что-то изменить, а может быть и просто поэкспериментировать с новыми цветами, образами, моделями одежды, ибо «нет предела совершенству».
Для тех, кто решился перебороть страх, существует множество помощников: имиджмейкеры, стилисты, парикмахеры и визажисты. Но разве сможет кто-нибудь создать ваш стиль лучше, чем вы сами? Разве кто-нибудь знает вас лучше? Все рекомендации, размещенные в этом пособии, были выработаны в результате многолетней работы и неоднократно апробированы на практике. Они уже помогли множеству людей найти свой собственный имидж и уверенность в себе.
Приобрести книгу можно у автора по телефону 74-22-46, а также в магазинах «Знание», «Книжный мир», киосках «Тюменское агентство «Роспечать».