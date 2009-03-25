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На Ямале лучшим работникам культуры и искусства вручат «Серебряную Гагару»

25 марта 2009, 16:44
Сегодня в Салехарде в Окружном центре национальных культур лучшим работникам культуры и искусства вручат почетный знак «Серебряная Гагара». В этом году он впервые утвержден на Ямале.
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Ямал

Напомним, сегодня во всех муниципальных образованиях автономного округа проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню работников культуры. В программе чествование работников отрасли и представление миниатюр творческих коллективов учреждений культуры. В этот день праздник отмечают хранители и создатели культурного богатства страны - сотрудники музеев, библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, городских и деревенских клубов, а также коллективы художественной самодеятельности.

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