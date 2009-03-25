На Ямале лучшим работникам культуры и искусства вручат «Серебряную Гагару»

Напомним, сегодня во всех муниципальных образованиях автономного округа проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню работников культуры. В программе чествование работников отрасли и представление миниатюр творческих коллективов учреждений культуры. В этот день праздник отмечают хранители и создатели культурного богатства страны - сотрудники музеев, библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, городских и деревенских клубов, а также коллективы художественной самодеятельности.