Массовая драка в Тюмени закончилась убийством

Вскоре к остановке подошли Луцких и двое его приятелей, которые набросились на шестерых парней и, не разбираясь, стали избивать их деревянными битами. В ходе драки Луцких достал нож и нанёс им обидчику своего приятеля один удар в сердце. Отбежав на небольшое расстояние, потерпевший упал и скончался на месте происшествия.