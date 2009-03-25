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Массовая драка в Тюмени закончилась убийством

25 марта 2009, 11:30
Следственным отделом по Калининскому округу Тюмени привлечён к уголовной ответственности 28-летний Евгений Луцких, обвиняемый в убийстве.
Сюжет
Тюмень

Как установлено следствием, в ночь на 14 февраля 2009 года Луцких, находясь возле круглосуточного магазина, расположенного в остановочном комплексе «Школа № 69» Тюмени, встретил своего знакомого - таксиста, который пожаловался, что его обидели трое молодых людей, стоявших в это время на остановке.

Луцких, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, предложил приятелю помочь выяснить отношения с парнями, на что последний согласился. Видя, что численный перевес на стороне соперников, злодей решил привлечь к разбирательству двух своих знакомых и ушёл за ними.

Через некоторое время к магазину подошли ещё трое посторонних молодых людей, которые также остановились около магазина, где стали употреблять спиртное.

Вскоре к остановке подошли Луцких и двое его приятелей, которые набросились на шестерых парней и, не разбираясь, стали избивать их деревянными битами. В ходе драки Луцких достал нож и нанёс им обидчику своего приятеля один удар в сердце. Отбежав на небольшое расстояние, потерпевший упал и скончался на месте происшествия.

Задержать Луцких по «горячим следам» не удалось, однако работа по его розыску продолжалась. Следователем был разработан согласованный план мероприятий, намечены необходимые следственно-оперативные мероприятия.

В результате целенаправленной, настойчивой работы следователя и сотрудников уголовного розыска 10 марта 2009 года Луцких был задержан. По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, злоумышленник заключён под стражу.

Органами предварительного следствия Луцких предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

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