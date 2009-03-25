Массовая драка в Тюмени закончилась убийством

Как установлено следствием, в ночь на 14 февраля 2009 года Луцких, находясь возле круглосуточного магазина, расположенного в остановочном комплексе «Школа № 69» Тюмени, встретил своего знакомого - таксиста, который пожаловался, что его обидели трое молодых людей, стоявших в это время на остановке.
Луцких, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, предложил приятелю помочь выяснить отношения с парнями, на что последний согласился. Видя, что численный перевес на стороне соперников, злодей решил привлечь к разбирательству двух своих знакомых и ушёл за ними.
Через некоторое время к магазину подошли ещё трое посторонних молодых людей, которые также остановились около магазина, где стали употреблять спиртное.
Вскоре к остановке подошли Луцких и двое его приятелей, которые набросились на шестерых парней и, не разбираясь, стали избивать их деревянными битами. В ходе драки Луцких достал нож и нанёс им обидчику своего приятеля один удар в сердце. Отбежав на небольшое расстояние, потерпевший упал и скончался на месте происшествия.
Задержать Луцких по «горячим следам» не удалось, однако работа по его розыску продолжалась. Следователем был разработан согласованный план мероприятий, намечены необходимые следственно-оперативные мероприятия.
В результате целенаправленной, настойчивой работы следователя и сотрудников уголовного розыска 10 марта 2009 года Луцких был задержан. По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, злоумышленник заключён под стражу.
Органами предварительного следствия Луцких предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.