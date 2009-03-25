Лето-2009: Самый дешевый отдых на море

Из-за роста курсов валют и стоимости авиабилетов затраты на отдых на недорогих европейских курортах заметно возросли. Так, если прошлым летом семья из двух человек могла десять дней отдыхать в Болгарии за 50-60 тысяч рублей, то в предстоящем сезоне ценник начинается от 70 тысяч. А расценки на отдых в Черногории и Хорватии легко преодолели планку в 100 тысяч рублей.
По всей видимости, владельцы отелей Турции, Крыма и Краснодарского края не зря радостно потирают руки, предвкушая, куда направится основной поток привыкших ежегодно выезжать на море людей, вынужденных урезать свои расходы на отдых. Однако если турецкие хотельеры, думая о предстоящем сезоне и стремясь заполучить как можно больше клиентов, в первую очередь предлагают скидки, управляющие отелей в Крыму и Краснодарском крае рассчитывают, что к ним приедут просто потому, что больше деваться будет некуда. И думают в первую очередь не об удобстве клиентов, а о том, как бы получить побольше денег.
К примеру, многие крымские здравницы выставили на предстоящий сезон цены не в привычных рублях, а в долларах. Да еще внесли в договор пункт о том, что окончательный расчет цены будет происходить по текущему курсу за пять дней до заезда отдыхающих. Причем на вопрос, будут ли возвращены деньги в случае если американская валюта упадет, прямо не отвечают. Между тем, согласно последним статистическим данным, за первые два месяца нынешнего года поток туристов в Крым уменьшился по сравнению с 2008 годом на 26% (количество отдыхающих в здравницах - на 12%), а многие санатории, раньше круглогодично принимавшие гостей, стоят закрытыми.
Отели российского побережья Черного моря также увеличили стоимость проживания, в среднем на 15-20% при этом никоим образом не улучшив условия размещения. Зато в Краснодарском крае рассчитывают привлечь на отдых нынешним летом 17 миллионов туристов, в первую очередь за счет россиян, проводивших отпуска на побережье Турции и Египта. Причем своим основным конкурентным преимуществом хотельеры Кубани считают возможность совместить качественное лечение с пляжным отдыхом.
Интересно, что наших сограждан, панически боящихся заниматься самостоятельной организацией путешествия за рубеж, совсем не пугает перспектива купить билеты на поезд, приехать в Крым или на Кубань и прямо на месте найти себе жилье. При том, что единственной проблемой при организации самостоятельной зарубежной поездки, по сути, является виза. В той же Болгарии даже не существует языкового барьера, которого так опасаются редко выезжающие за границу сограждане.
При этом стоимость аренды домика в частном секторе, в котором может разместиться 5-6 человек, составляет около 50 евро (или 2200 рублей), что вполне сравнимо, а то и меньше, чем те деньги, что требуют хозяева жилищ на Черноморском побережье. В Турции цена окажется чуть выше, порядка 70 евро, но это уже будет большой дом в коттеджном поселке с хорошей инфраструктурой. Так что со всех точек зрения, в поисках бюджетного отдыха по-прежнему лучше отправляться за рубеж.