Лето-2009: Самый дешевый отдых на море

К примеру, многие крымские здравницы выставили на предстоящий сезон цены не в привычных рублях, а в долларах. Да еще внесли в договор пункт о том, что окончательный расчет цены будет происходить по текущему курсу за пять дней до заезда отдыхающих. Причем на вопрос, будут ли возвращены деньги в случае если американская валюта упадет, прямо не отвечают. Между тем, согласно последним статистическим данным, за первые два месяца нынешнего года поток туристов в Крым уменьшился по сравнению с 2008 годом на 26% (количество отдыхающих в здравницах - на 12%), а многие санатории, раньше круглогодично принимавшие гостей, стоят закрытыми.