Историю развития сельского хозяйства прочли в костях собак и свиней

Работа исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Ее основные выводы описаны в пресс-релизе Института Карнеги.
Все останки костей животных были обнаружены на знаменитом Лессовом плато, расположенном в средней части бассейна реки Хуанхэ. Благодаря высокому плодородию почв в этом районе его считают основным местом зарождения земледелия в Восточной Азии. Люди заселяли эти места дважды: первый раз в период между 7,9 и 7,2 тысячи лет назад, а второй - между 6,5 и 4,9 тысячи лет назад.
Химический анализ костей собак и свиней показал, что при жизни животные употребляли в пищу просо. Дикие животные не могли поедать этот злак в больших количествах, зато домашние часто получали его с кормом. Следы употребления проса были найдены в костях, относящихся к обоим временным периодам заселения людьми Лессового плато. Для того чтобы более точно определить количество съеденного животными злака, ученые использовали изотопный анализ.
Ядра атомов одного и того же химического элемента могут существовать в разной форме. Изотопы отличаются друг от друга по массе. Для углерода известно два стабильных изотопа - 13C и 12C. Растения с различным типом метаболизма преимущественно накапливают только один из них. В тканях животных, питающихся в основном одним типом растений, также накапливается определенный изотоп. Просо относится к растениям, накапливающим более тяжелый изотоп 13C.
С помощью изотопного анализа авторы работы установили, что собаки, обитавшие на Лессовом плато в более ранний период, употребляли много проса. То есть, они уже были одомашнены человеком. В более старых костях свиней исследователи не обнаружили высокого содержания 13C. То есть, в период между 7,9 и 7,2 тысячи лет назад свиньи были еще не приручены. Исследование костей показало, что, когда люди заселяли Лессовое плато во второй раз, свиньи уже были их домашними животными.
До настоящего времени у ученых нет единого мнения о том, как именно сельское хозяйство распространялось в Восточной Азии. Новая работа позволяет лучше понять этот процесс.