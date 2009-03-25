Историю развития сельского хозяйства прочли в костях собак и свиней

С помощью изотопного анализа авторы работы установили, что собаки, обитавшие на Лессовом плато в более ранний период, употребляли много проса. То есть, они уже были одомашнены человеком. В более старых костях свиней исследователи не обнаружили высокого содержания 13C. То есть, в период между 7,9 и 7,2 тысячи лет назад свиньи были еще не приручены. Исследование костей показало, что, когда люди заселяли Лессовое плато во второй раз, свиньи уже были их домашними животными.