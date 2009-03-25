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Грузия хочет стать "Джорджией" - пока только на японском языке

25 марта 2009, 17:16
Власти Грузии просят официально сменить название своей страны на японском языке с нынешнего "Грудзиа" на английское "Джорджия". С подобной просьбой обратился грузинский министр иностранных дел Григол Вашадзе 10 марта во время переговоров в Токио.

Глава грузинского МИД Григол Вашадзе в ходе беседы со своим японским коллегой Хирофуми Накасонэ сослался на то, что слово "Грузия" заимствовано из русского языка, и властям страны это не нравится. При этом Вашадзе не просил употреблять в Японии слово "Сакартвело" - именно так сами грузины именуют свою страну.

Представитель посольства Грузии в Токио подтвердил, что подобная просьба действительно имела место. По его словам, МИД Японии не видит в таком изменении особых проблем и рассматривает сейчас этот вопрос. В японском министерстве, однако, указывают: пока вопрос со сменой названия не решен. "Мы только думаем над тем, как реагировать на запрос", - сказал представитель пресс-службы МИД.

В Японии для перемены названия какой-либо зарубежной страны необходимо вносить поправки в соответствующий закон, что требует непростой процедуры. Однако прецеденты были - так, "Бирма" стала "Мьянмой" после того, как изменилось официальное название этой страны.

Однако Токио впервые сталкивается с просьбой зарубежного государства именовать его на английском языке. В связи с этим высказываются опасения, что в результате новоиспеченную "Джорджию" будут путать с широко известным американским штатом.

#Новости#Япония#Грузия#Ксения#Общество
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