Грузия хочет стать "Джорджией" - пока только на японском языке

Представитель посольства Грузии в Токио подтвердил, что подобная просьба действительно имела место. По его словам, МИД Японии не видит в таком изменении особых проблем и рассматривает сейчас этот вопрос. В японском министерстве, однако, указывают: пока вопрос со сменой названия не решен. "Мы только думаем над тем, как реагировать на запрос", - сказал представитель пресс-службы МИД.