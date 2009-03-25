Главком НАТО рассказал об ухудшении отношений США и России

Его слова цитирует AFP.
Оценивая действия Москвы во время войны с Грузией в августе 2008 года и газового конфликта с Украиной в январе 2009, Крэддок предположил, что они направлены на ослабление сплоченности Европы и уменьшение влияния США в регионе. Он отметил, что Москва "не церемонится" с ближайшими соседями и европейскими странами, которые зависят от поставок топлива.
По мнению генерала, война в Южной Осетии разрушила сложившиеся после окончания "холодной войны" представления о том, что границы на территории бывшего СССР находятся в безопасности.
После конфликта с Грузией НАТО прерывало отношения с Россией. Они были официально возобновлены на высшем уровне лишь в марте 2009 года.
Информагентство отмечает, что администрация нового президента США Барака Обамы всячески старается вывести отношения с РФ из кризиса. Так, госсекретарь Хиллари Клинтон предложила Москве "начать все с нуля" и пригласила к сотрудничеству по системе ПРО. Президент Обама также рассматривает возможность отказаться от развертывания объектов ПРО в Восточной Европе.
19 марта администрация 44-го президента США объявила, что генерала Крэддока на посту командующего силами НАТО в Европе сменит адмирал ВМС Джеймс Ставридис.