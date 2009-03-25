Главком НАТО рассказал об ухудшении отношений США и России

Оценивая действия Москвы во время войны с Грузией в августе 2008 года и газового конфликта с Украиной в январе 2009, Крэддок предположил, что они направлены на ослабление сплоченности Европы и уменьшение влияния США в регионе. Он отметил, что Москва "не церемонится" с ближайшими соседями и европейскими странами, которые зависят от поставок топлива.