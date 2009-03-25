ФАС заинтересовалась повышением цен на Lada

Как уточняют "Ведомости" со ссылкой на неназванного менеджера "АвтоВАЗа", в среду, 25 марта, компания планирует объявить о дополнительном повышении цен на свою продукцию. Ожидается, что стоимость автомобилей 2009 года выпуска увеличится на 1,5 процента. Всего за этот год машины Волжского автозавода подорожают примерно на девять процентов, в то время как за 2008-й цены на "Лады" выросли на 4,3 процента.