ФАС заинтересовалась повышением цен на Lada

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на заявление начальника управления ФАС Алексея Ульянова, в ведомстве считают, что модели "АвтоВАЗа" подорожали сильнее, чем машины других российских автопроизводителей.
В том случае, если увеличение стоимости автомобилей компании будет признано необоснованным и выяснится, что Lada занимает на рынке бюджетных автомобилей класса "B" доминирующее положение, то "ВАЗу" придется выплатить штраф в размере 1-15 процентов от оборота.
Как уточняют "Ведомости" со ссылкой на неназванного менеджера "АвтоВАЗа", в среду, 25 марта, компания планирует объявить о дополнительном повышении цен на свою продукцию. Ожидается, что стоимость автомобилей 2009 года выпуска увеличится на 1,5 процента. Всего за этот год машины Волжского автозавода подорожают примерно на девять процентов, в то время как за 2008-й цены на "Лады" выросли на 4,3 процента.
По словам некоторых экспертов, покупатели повышения цен на 1,5 процента почти не заметят. При этом удорожание машин на девять процентов за год может привести к тому, что выручка "АвтоВАЗа" из-за снижения объема продаж снизится примерно на семь процентов.
Отметим, что другие автопроизводители, имеющие собственные заводы в России, также объявили о росте стоимости своей продукции. Например, компания Ford, выпускающая машины на заводе во Всеволожске, с 1 апреля повысит цены на пять процентов. Также о росте цен сообщила компания Skoda.