Бизнес-леди и писательница Надежда Копытина встретится с тюменцами

«Я хочу получить миллиард и попасть в Forbes — это моя новая планка, для меня это будет означать, что я состоялась как бизнесмен. Кстати, в период челночного бизнеса я бы попала в Forbes для «молодых» (список людей, успевших заработать до 25 лет миллион), только тогда я не знала о существовании такого списка. Сегодня же «взрослый» Forbes для меня — своего рода вызов: смогу?» - говорит Надежда Копытина.