Бизнес-леди и писательница Надежда Копытина встретится с тюменцами

Надежда Копытина – успешная бизнес-леди, основатель и президент группы компаний «Лёдово», входящая в TOP-10 самых успешных, влиятельных и выдающихся женщин России по версии журнала «Финанс», счастливая мать и жена, автор книги «Хочу попасть в Forbes: путь к миллиарду Надежды Копытиной» – 30–31 марта посетит Тюмень с официальным визитом.
31 марта в 13.00 в книжном магазине «Знание»(ул. Володарского, 34 )пройдут презентация книги «Хочу попасть в Forbes: путь к миллиарду Надежды Копытиной» и встреча с читателями.
Напомним, что в своей книге «Хочу попасть в Forbes: путь к миллиарду Надежды Копытиной» Надежда делится эффективными и проверенными рецептами достижения успеха в любом деле: и в бизнесе, и в личной жизни. Ее книга – это история о взлетах и падениях, любви и ненависти, трудностях и победах сильной женщины, сумевшей пройти через многие жизненные испытания и подняться на вершину успеха.
Каждая женщина ищет ответ на вопрос «КАК СОВМЕСТИТЬ КАРЬЕРУ И ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ?». Надежда Копытина нашла ответ и откровенно расскажет о том, как ей удалось достичь гармонии в бизнесе и личной жизни и как избежать ошибок на этом пути. Кто знает, может быть, и ваша жизнь изменится к лучшему со знакомства с известной бизнес-леди Надеждой Копытиной и ее книгой «Хочу попасть в Forbes: путь к миллиарду Надежды Копытиной».
Впервые книга о технологиях достижения успеха написана женщиной-предпринимателем. 10 глав этой книги – это собрание рецептов достижения качественных жизненных результатов, замечательных по простоте исполнения и проверенных на практике. Автор развенчивает все мифы о путях и способах достижения успеха, показывая, что всего в жизни можно добиваться легко и красиво.
Успехи и поражения, взлеты и падения, потрясающие финансовые результаты и состояние на грани банкротства – путь к успеху Надежды Копытиной нельзя назвать легким и безоблачным. Но сама бизнес-леди уверена: все еще только начинается. С присущей ей объективностью и долей самокритики она анализирует все свои решения и ошибки.
«Я хочу получить миллиард и попасть в Forbes — это моя новая планка, для меня это будет означать, что я состоялась как бизнесмен. Кстати, в период челночного бизнеса я бы попала в Forbes для «молодых» (список людей, успевших заработать до 25 лет миллион), только тогда я не знала о существовании такого списка. Сегодня же «взрослый» Forbes для меня — своего рода вызов: смогу?» - говорит Надежда Копытина.
Олег Анисимов, главный редактор журнала "Финанс": «Книга читается, как хороший роман. С той немаловажной лично для меня разницей, что все описанное - правда. Ее советы очень полезны не только для начинающих бизнес-леди, но и для мужчин, планирующих добиться успехов в собственном деле».