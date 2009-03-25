25 марта - день работника культуры

Об инициативе учреждения такого профессионального праздника весной 2007 года говорил министр культуры РФ Александр Соколов. Тогда министр пояснил, что выбор даты был обусловлен наличием в нескольких регионах собственного дня работника культуры, а также необходимостью «развести эту дату с другими профессиональными праздниками».