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25 марта - день работника культуры

25 марта 2009, 10:06
Президент России Владимир Путин подписал 28 августа 2007 года указ о «Дне работника культуры». Его теперь будут отмечать во всей стране ежегодно 25 марта.

Президент России Владимир Путин подписал 28 августа 2007 года указ о «Дне работника культуры». Его будут отмечать во всей стране ежегодно 25 марта, уточняет портал calend.ru.

Об инициативе учреждения такого профессионального праздника весной 2007 года говорил министр культуры РФ Александр Соколов. Тогда министр пояснил, что выбор даты был обусловлен наличием в нескольких регионах собственного дня работника культуры, а также необходимостью «развести эту дату с другими профессиональными праздниками».

В России уже существуют такие профессиональные праздники, как День охраны памятников, День музеев, День театра, День печати, День кино, День библиотек.

В этот день профессиональный праздник отмечают хранители и создатели культуры - сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности.

#Новости#Праздники#Искусство#Таня#Культура
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