Жители Южного микрорайона смогут задать вопросы администрации города

Завтра, 25 марта, в 17 часов в МОУ СОШ № 44 (ул. Самарцева, 28) состоится встреча руководителей и специалистов структурных подразделений администрации города Тюмени с жителями жилого района в границах улиц Ставропольской, Самарцева и Федюнинского – сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе главы администрации города Тюмени.