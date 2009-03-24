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Жители Южного микрорайона смогут задать вопросы администрации города

24 марта 2009, 10:30
Завтра, 25 марта, в 17 часов в МОУ СОШ № 44 (ул. Самарцева, 28) состоится встреча руководителей и специалистов структурных подразделений администрации города Тюмени с жителями жилого района в границах улиц Ставропольской, Самарцева и Федюнинского.
Сюжет
Тюмень

Завтра, 25 марта, в 17 часов в МОУ СОШ № 44 (ул. Самарцева, 28) состоится встреча руководителей и специалистов структурных подразделений администрации города Тюмени с жителями жилого района в границах улиц Ставропольской, Самарцева и Федюнинского – сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе главы администрации города Тюмени.

На встречу приглашаются жители микрорайона. Они смогут задать вопросы, касающиеся:

- ввода в эксплуатацию самовольно построенных строений,

- перепланировки и реконструкции жилых помещений,

- благоустройства и ремонта дорог,

- работы структур жилищно-коммунального комплекса,

- работы ТРИЦ и другие.

#Новости#Тюмень#Ксения#Общество
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