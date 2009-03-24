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«Запятнанная репутация» и «Роковые яйца» - в тюменском Доме кино

24 марта 2009, 16:14
«Тюменский дом кино» продолжает работу над проектами «Шедевры мирового кино» и «Литературная экранизация».
Сюжет
Тюмень

30 марта в ДНК «Строитель» зрителям предлагают драму Роберта Бэнтона «Запятнанная репутация». Сюжет: Немолодой профессор более 50 лет скрывал от своих близких страшный секрет. Случайный роман с молодой служанкой становится толчком для расследования прошлой жизни. Грязные тайны прошедших дней врываются в настоящее, сметая все на своем пути…

1 апреля в рамках проекта «Литературная экранизация» в ДНК «Строитель» состоится кинопоказ для старшеклассников фильма «Роковые яйца» по одноименной повести Михаила Булгакова.

Справки по телефону 54-65-46.

#Новости#Тюмень#Кино#Таня#Культура
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