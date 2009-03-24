«Запятнанная репутация» и «Роковые яйца» - в тюменском Доме кино

30 марта в ДНК «Строитель» зрителям предлагают драму Роберта Бэнтона «Запятнанная репутация». Сюжет: Немолодой профессор более 50 лет скрывал от своих близких страшный секрет. Случайный роман с молодой служанкой становится толчком для расследования прошлой жизни. Грязные тайны прошедших дней врываются в настоящее, сметая все на своем пути…