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Ветер перевернул в Тюмени ларек и остановку

24 марта 2009, 14:21
Этой ночью в Тюмени летали автобусные остановки. Порывы ветра достигали 16-18 м/с.
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Тюмень

Как сообщили в Тюменском гидрометцентре, это связано с прохождением холодного атмосферного фронта в ночные часы. Такой ветер - еще не повод для штормового предупреждения, его нельзя назвать ураганным, - заверяют синоптики.

Тем не менее, есть сообщения о последствиях в виде оборванных проводов. Кроме того, ветром были опрокинуты ларек на улице Холодильная и автобусная остановка в поселке Московский. Никто не пострадал. Остановку уже рано утром не только вернули на место, но и для верности приварили.

Весна между тем готовит очередные сюрпризы. По сообщению тюменских метеорологов, погода в ближайшие дни будет неустойчивой, с осадками в виде мокрого снега и дождя. Но самое главное, она будет аномально теплая. Сегодня ночью столбики термометров еще опустятся до -12. А затем среднесуточная температура превысит норму на несколько градусов и днем, и в ночные часы.

#Новости#Тюмень#Таня#Общество
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