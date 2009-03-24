Ветер перевернул в Тюмени ларек и остановку

Как сообщили в Тюменском гидрометцентре, это связано с прохождением холодного атмосферного фронта в ночные часы. Такой ветер - еще не повод для штормового предупреждения, его нельзя назвать ураганным, - заверяют синоптики.
Тем не менее, есть сообщения о последствиях в виде оборванных проводов. Кроме того, ветром были опрокинуты ларек на улице Холодильная и автобусная остановка в поселке Московский. Никто не пострадал. Остановку уже рано утром не только вернули на место, но и для верности приварили.
Весна между тем готовит очередные сюрпризы. По сообщению тюменских метеорологов, погода в ближайшие дни будет неустойчивой, с осадками в виде мокрого снега и дождя. Но самое главное, она будет аномально теплая. Сегодня ночью столбики термометров еще опустятся до -12. А затем среднесуточная температура превысит норму на несколько градусов и днем, и в ночные часы.