Ветер перевернул в Тюмени ларек и остановку

Тем не менее, есть сообщения о последствиях в виде оборванных проводов. Кроме того, ветром были опрокинуты ларек на улице Холодильная и автобусная остановка в поселке Московский. Никто не пострадал. Остановку уже рано утром не только вернули на место, но и для верности приварили.