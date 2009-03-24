В Тюмени подвели итоги конкурса «Пою тебе, мое Отечество»

21 марта в Доме культуры и творчества «Торфяник» прошел городской конкурс-фестиваль детских хоровых коллективов «Пою тебе, мое Отечество», посвященный памяти Д.Н. Велижанина, организаторами которого выступили управление по культуре администрации города Тюмени и школа искусств «Гармония».