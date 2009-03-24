В Тюмени подвели итоги конкурса «Пою тебе, мое Отечество»

21 марта в Доме культуры и творчества «Торфяник» прошел городской конкурс-фестиваль детских хоровых коллективов «Пою тебе, мое Отечество», посвященный памяти Д.Н. Велижанина, организаторами которого выступили управление по культуре администрации города Тюмени и школа искусств «Гармония».
В конкурсе-фестивале принимали участие 400 учащихся музыкальных школ города.
Жюри определило победителей:
В младшей возрастной группе, до 9 лет, лауреатом I степени стал хор «Росинки» (школа искусств «Гармония»);
- лауреатом II степени – хор «Сибирята» (школа искусств «Этюд»);
- лауреатом III степени – хор «Лира» (средняя школа № 73 «Лира») и хор «Камертончик» (школа искусств им. В.В. Знаменского).
В средней возрастной группе, от 9 до 11 лет, лауреатом II степени стал хор «Сибирята» (школа искусств «Этюд»);
- лауреатом III степени – хор «Капель» (школа искусств «Гармония»).
В старшей возрастной группе, от 11 до 16 лет, лауреатами I степени стали хор «Гармония» (школа искусств «Гармония») и хор «Сибирята» (школа искусств «Этюд»).
В разновозрастной группе лауреатом I степени стал хор «Камертон» (школа искусств им. В.В. Знаменского);
- лауреатом II степени – хор «Родничок» (школа искусств им. В.В. Знаменского);
- лауреатом III степени – хор «Серебристый родничок» (школа искусств им. В.В. Знаменского).