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В Тобольске открылась выставка художника Николая Боцмана

24 марта 2009, 16:38
В детской художественной школе имени Перова открылась выставка тобольского художника Николая Павловича Боцмана.

Об этом сообщает тобольская интернет-газета.

Родившийся 12 апреля 1958 года в Барнауле Николай Боцман прошел в своем становлении несколько традиционных этапов. Детская художественная школа, затем Ярославское художественное училище, худграф Омского пединститута, с 1985 года — бессменный преподаватель тобольской ДХШ. С 1995 года - член Союза художников России, в 2003 на областной выставке получил гран-при губернатора.

Николай Павлович любит писать реалистичные тобольские пейзажи, трепетно относится к натюрмортам северной тематики, его написанные в 80-е «Рыбы», «Грибы» стали в какой-то мере классикой жанра. Коллеги называют его «настоящим реалистом», «цветным художником», отмечают умение по-особому видеть свет, состояние природы.

Выставка (на ней представлено около 50 работ, в том числе и последние, в которых Николай Боцман с излюбленного масла перешел на гуашь: «Зимняя ночь», «Купола», «Ночной город») продлится в ДХШ имени Перова до конца учебного года.

#Новости#Выставки#Таня#Культура
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