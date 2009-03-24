В Тобольске открылась выставка художника Николая Боцмана

Об этом сообщает тобольская интернет-газета.
Родившийся 12 апреля 1958 года в Барнауле Николай Боцман прошел в своем становлении несколько традиционных этапов. Детская художественная школа, затем Ярославское художественное училище, худграф Омского пединститута, с 1985 года — бессменный преподаватель тобольской ДХШ. С 1995 года - член Союза художников России, в 2003 на областной выставке получил гран-при губернатора.
Николай Павлович любит писать реалистичные тобольские пейзажи, трепетно относится к натюрмортам северной тематики, его написанные в 80-е «Рыбы», «Грибы» стали в какой-то мере классикой жанра. Коллеги называют его «настоящим реалистом», «цветным художником», отмечают умение по-особому видеть свет, состояние природы.
Выставка (на ней представлено около 50 работ, в том числе и последние, в которых Николай Боцман с излюбленного масла перешел на гуашь: «Зимняя ночь», «Купола», «Ночной город») продлится в ДХШ имени Перова до конца учебного года.