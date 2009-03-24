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В Ленинском округе Тюмени будет разыгран кубок КВН

24 марта 2009, 11:49
25 марта в 18 часов в школе № 66 (ул. В. Гнаровской, 3) управа Ленинского административного округа проводит окружной этап отборочных игр чемпионата города среди школьных команд по игре КВН. Об участии заявили команды школ №№ 7, 8, 66.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает пресс-служба главы администрации города, участникам предстоит пройти такие конкурсы, как «Визитка», «Разминка» и «Домашнее музыкальное задание» на тему «Сезон открытий».

Команда-победительница и призеры окружного этапа игр КВН будут отмечены дипломами управы Ленинского административного округа и памятными призами, а лучшая команда по результатам игр получит возможность участвовать в городском фестивале КВН.

Окружные игры Клуба веселых и находчивых проводятся в целях развития и популяризации движения КВН как одной из ярких форм досуговой деятельности, организации свободного времени подростков и молодежи, выявления ярких творческих коллективов и исполнителей, создания условий для реализации творческого потенциала учащейся молодежи.

#Новости#Тюмень#КВН#Таня#Культура
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