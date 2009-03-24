В Ленинском округе Тюмени будет разыгран кубок КВН

Как сообщает пресс-служба главы администрации города, участникам предстоит пройти такие конкурсы, как «Визитка», «Разминка» и «Домашнее музыкальное задание» на тему «Сезон открытий».
Команда-победительница и призеры окружного этапа игр КВН будут отмечены дипломами управы Ленинского административного округа и памятными призами, а лучшая команда по результатам игр получит возможность участвовать в городском фестивале КВН.
Окружные игры Клуба веселых и находчивых проводятся в целях развития и популяризации движения КВН как одной из ярких форм досуговой деятельности, организации свободного времени подростков и молодежи, выявления ярких творческих коллективов и исполнителей, создания условий для реализации творческого потенциала учащейся молодежи.