Тюменских ценителей фламенко ждет спектакль «Страсть» от Нати Меладо

В 2000 году, по окончании своего более чем 10-летнего обучения по классу вокала, Нати Меладо собрала группу единомышленников, объединенным общим взглядом на фламенко. Еще несколько лет назад в Испании среди профессионалов фламенко считалось неоспоримым, что искусство фламенко должно развиваться в соответствии с хореографическими и вокальными канонами классических оперы и балета. Нати эта позиция казалась ошибочной. Ведь рожденное в бедных кварталах Гранады и Севильи, а теперь становясь все академичнее, фламенко теряет свою неповторимую истинность, свою южную терпкость, вкус праздника, отчаянную веселость и непредсказуемость взрывного испанского темперамента. Театр под руководством Нати Меладо стал одним из первых в жанре фламенко, кто начал включать спонтанные элементы в сценарий. Привлекая в свой театр-шоу высокопрофессиональных танцоров и музыкантов, Нати добивается от них на сцене импровизационной игры. Артисты каждый раз создают на глазах у публики что-то новое, сохраняя при этом неповторимый дух фламенко. Оставаясь в рамках основной линии развития спектакля, танцоры и музыканта театра Нати Меладо имеют большую свободу для творчества в процессе шоу. Первой постановкой Нати стал спектакль «Кармен», потом последовали другие спектакли, которые сделали Меладо одной из самых заметных и популярных фигур в мире фламенко. Многие спектакли Нати удостоились премий и наград на многочисленных фестивалях и конкурсах. Министерство культуры Испании и Институт Сервантеса, оказывающие помощь лучшим творческим коллективам Испании, включили в 2008 году в этот список театр под руководством Нати Меладо. На сцене Тюменской филармонии Нати Меладо представляет свой новый спектакль «Страсть».