Тюменские школьники не хотят быть, как Джессика

Мы уверены, что все составляющие проекта, при активной поддержке педагогов, родителей, городского сообщества позволят выработать у детей критическое отношение к фаст-фуду. Тогда мы уверенно сможем приобщить молодое поколение к системному рациональному питанию, в основе которого будут проверенные жизнью кулинарные возможности местной, здоровой, сибирской кухни. И мы смело сможем считать, что у наших детей создан надежный запас физиологической прочности для активной, полноценной, счастливой жизни.