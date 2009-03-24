Тюменские школьники не хотят быть, как Джессика

«Нет, не хотим быть такой, как Джессика!» - это единодушное мнение тюменских школьников, которое они устойчиво озвучивают после занятий в школах «Здоровья», проводимых медиками Тюмени в рамках городских «Декад здоровья». Слайд, который демонстрирует на классных часах главный педиатр Тюмени Надежда Казакевич – «не ужастик», а фото реальной американской девочки, которая в семилетнем возрасте весит 220 кг. Довели ее до такого состояния гамбургеры, фаст-фуды, газировки – злостное нарушение физиологических норм питания.
Классный час пролетел незаметно. Дети заинтересованно общались и активно работали, пытаясь уяснить для себя - в чем их режим питания и меню не схожи, в чем уступают медицинским рекомендациям. Было видно, что занятие это и интересное, и нужное, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Управления по здравоохранения администрации города Тюмени.
-Но научить тюменских школьников правильно питаться за 45 минут, за один классный час – задача не реальная. Видимо, план проведения городских «Декад здоровья» предусматривает комплексный подходы к проблеме? На вопрос отвечает начальник управления по здравоохранению администрации города Тюмени Сергей Ярцев.
-Прежде всего, нужно отметить, что это первый медико-педагогический проект, направленный на комплексное решение вопроса о здоровом питании школьников, ради укрепления общего здоровья учащихся, привития им здорового образа жизни и увеличения двигательной активности у детей. Все мероприятия проходили в рамках «Декады здоровья».
В 78 школах города были проведены родительские собрания по организации рационального питания. Во всех классах городских школ Тюмени проведены классные часы «здорового питания». Во всех поликлиниках Тюмени открыты клубы здоровья. На основании анкетирования учащихся разработан и внедрен алгоритм деятельности общеобразовательных учреждений в режиме «Школ здоровья». Разработан проект регионального стандарта медицинского обеспечения на занятиях в специальной физкультурной группе – это позволит увеличить активную подвижность детей в школе.
Мы уверены, что все составляющие проекта, при активной поддержке педагогов, родителей, городского сообщества позволят выработать у детей критическое отношение к фаст-фуду. Тогда мы уверенно сможем приобщить молодое поколение к системному рациональному питанию, в основе которого будут проверенные жизнью кулинарные возможности местной, здоровой, сибирской кухни. И мы смело сможем считать, что у наших детей создан надежный запас физиологической прочности для активной, полноценной, счастливой жизни.