Тюменец лишился жизни из-за музыкальных предпочтений

Накануне трагедии две группы молодых людей в подъезде одного из жилых домов по ул. Курчатова коротали зимний вечер, слушая музыку по сотовым телефонам. Музыкальные пристрастия у молодых людей оказались разные и между компаниями возник конфликт. Один из участников инцидента позвал на помощь своего друга Яна Чебатарева, ранее судимого за убийство. Чебатарев прибыл на место разборок с обрезом охотничьего ружья. Выяснение отношений закончилось трагично – Чебатарев прицельным выстрелом из обреза убил 23-летнего участника конфликта.