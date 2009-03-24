Тюменец лишился жизни из-за музыкальных предпочтений

Прокуратурой Тюменской области направлено в суд уголовное дело в отношении 27-летнего Яна Чебатарева, обвиняемого в убийстве.
Следствием установлено, что он в ночь на 13 декабря 2008 года на ул. Курчатова в областном центре в ходе ссоры из обреза застрелил 23-летнего тюменца.
Накануне трагедии две группы молодых людей в подъезде одного из жилых домов по ул. Курчатова коротали зимний вечер, слушая музыку по сотовым телефонам. Музыкальные пристрастия у молодых людей оказались разные и между компаниями возник конфликт. Один из участников инцидента позвал на помощь своего друга Яна Чебатарева, ранее судимого за убийство. Чебатарев прибыл на место разборок с обрезом охотничьего ружья. Выяснение отношений закончилось трагично – Чебатарев прицельным выстрелом из обреза убил 23-летнего участника конфликта.
В ходе следствия Яну Чебатареву предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ. По решению суда он заключен под стражу, сообщает прокуратура области.
После утверждения прокуратурой области обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.