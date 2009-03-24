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Обладателей "Русского Букера" приравняли к нобелиатам

24 марта 2009, 09:32
С 2009 года лауреаты "Русского Букера", награды, присуждаемой за лучший роман, не будут платить налоги с денежной части премии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на постановление правительства РФ от 17 марта.

Таким образом, "Русский Букер" оказался приравнен к таким наградам, как Нобелевская премия и премия конкурса имени Чайковского. Всего в России от налогов освобождаются лауреаты примерно 200 наград в области искусства и науки (полный список их находится здесь).

В текущем году обладатель главной премии получит 500 тысяч рублей, а пятеро финалистов - по 50 тысяч.

"Русский Букер" присуждается с 1992 года. Его лауреатами побывали Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Георгий Владимов (в 2001 году получивший и "Букер десятилетия"), Владимир Маканин, Василий Аксенов. В 2008 году премию получил Михаил Елизаров за роман "Библиотекарь".

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