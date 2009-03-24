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На Урале выпал желтый снег

24 марта 2009, 13:08
В районе города Михайловск Свердловской области выпал желтый снег, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства природы региона.

Жители города обратились в местный Центр экологического мониторинга и контроля, после чего специалисты организации провели исследование снега.

"Анализ данных показал, что во всех пробах снега наблюдается превышение концентрации марганца, никеля и железа, в некоторых - превышение концентрации хрома, свинца, цинка, меди и кадмия. Эти загрязнения характерны для выбросов черной и цветной металлургии", - цитирует агентство представителей пресс-службы минприроды Свердловской области.

Однако в ведомстве отмечают, что вероятность того, что в воздушных потоках, принесших осадки, содержались выбросы с промышленных предприятий западной половины Челябинской области и Башкирии, весьма мала.

Экологи полагают, что на цвет снега могли повлиять частицы почвы с Прикаспийской низменности, откуда с сильными воздушными потоками южного направления на Урал пришел теплый участок атмосферного фронта.

#Новости#Урал#Таня#Общество
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