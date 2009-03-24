На Урале выпал желтый снег

"Анализ данных показал, что во всех пробах снега наблюдается превышение концентрации марганца, никеля и железа, в некоторых - превышение концентрации хрома, свинца, цинка, меди и кадмия. Эти загрязнения характерны для выбросов черной и цветной металлургии", - цитирует агентство представителей пресс-службы минприроды Свердловской области.