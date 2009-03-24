Медведев вручил Матвиенко орден "За заслуги перед Отечеством"

Отметим, что орден "За заслуги перед Отечеством" - не первая награда, которой Матвиенко удостоилась на посту губернатора Санкт-Петербурга. В 2004 году за активное личное содействие органам ФСБ Матвиенко вручили медаль "За взаимодействие с ФСБ". Награду губернатору вручил лично Николай Патрушев, который в то время занимал пост директора Федеральной службы безопасности.