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Медведев позвал на Олимпиаду студентов и волонтеров

24 марта 2009, 09:12
Президент РФ Дмитрий Медведев призвал в ближайшее время создать отряды студентов и волонтеров, которые помогут провести Олимпиаду-2014 в Сочи и Универсиаду-2013 в Казани.

На заседании Совета при президенте по физкультуре и спорту, которое проходит в Сочи, Медведев заявил, что волонтерские отряды сыграют ключевую роль в обеспечении проведения Олимпиады и Универсиады.

На том же мероприятии президент критически отозвался о механизме согласования решений государственных органов, которые готовят Сочи к Олимпиаде. Также глава государства заявил, что функции координатора организации сочинской Олимпиады должны быть отданы Минрегиону.

О том, что в возведении олимпийских объектов в Сочи будут принимать участие студенческие стройотряды, было впервые объявлено еще в 2007 году. Позднее в СМИ появлялись сообщения, что многие студенты уже приняли участие в олимпийских стройках.

#Новости#Медведев#Волонтеры#Студенты#Олимпиада#Ксения#Общество
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