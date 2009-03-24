Медведев позвал на Олимпиаду студентов и волонтеров

На заседании Совета при президенте по физкультуре и спорту, которое проходит в Сочи, Медведев заявил, что волонтерские отряды сыграют ключевую роль в обеспечении проведения Олимпиады и Универсиады.
На том же мероприятии президент критически отозвался о механизме согласования решений государственных органов, которые готовят Сочи к Олимпиаде. Также глава государства заявил, что функции координатора организации сочинской Олимпиады должны быть отданы Минрегиону.
О том, что в возведении олимпийских объектов в Сочи будут принимать участие студенческие стройотряды, было впервые объявлено еще в 2007 году. Позднее в СМИ появлялись сообщения, что многие студенты уже приняли участие в олимпийских стройках.