Медведев озабочен призывом спортсменов в армию

«Мы договорились с министром спорта и министром обороны: они придут ко мне на этой неделе в пятницу, никаких необдуманных действий не будет», — заявил Медведев на встрече со спортсменами в Южном федеральном центре спортивной подготовки.
Согласно договоренностям министра спорта Виталия Мутко и министра обороны Анатолия Сердюкова, спортсмены-срочники останутся в ЦСКА до осени этого года, а спортсмены-офицеры, имеющие заслуги перед отечественным спортом, за этот период времени должны определиться со своей дальнейшей карьерой.
Ранее замглавы Минспорта Наталья Паршикова отмечала, что министерство готовит предложения по окончательному решению проблемы с призывом спортсменов из ЦСКА в армию, которые будут представлены премьеру и президенту.
В самом начале марта СМИ сообщили, что около 30 спортсменов ЦСКА призывного возраста были отправлены в воинскую часть в Теплом Cтане. В их числе оказались олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Исламбек Альбиев, один из самых перспективных российских фигуристов Артем Бородулин и баскетболист основного состава ПБК ЦСКА Андрей Воронцевич.
На встрече со сборной России по легкой атлетике в Сочи Медведев заявил, что он знает, как решить проблему службы спортсменов в армии.
«Дмитрий Анатольевич сообщил, что у него есть решение по вопросу ЦСКА. И обещал озвучить его на сегодняшнем заседании олимпийского совета при президенте», — цитирует агентство «Весь спорт» президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева.