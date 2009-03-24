Медведев озабочен призывом спортсменов в армию

В самом начале марта СМИ сообщили, что около 30 спортсменов ЦСКА призывного возраста были отправлены в воинскую часть в Теплом Cтане. В их числе оказались олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Исламбек Альбиев, один из самых перспективных российских фигуристов Артем Бородулин и баскетболист основного состава ПБК ЦСКА Андрей Воронцевич.