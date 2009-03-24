Лимонов пообещал избирателям перенести столицу в Сибирь

Писатель опубликовал перечень национальных проектов, среди которых перенос столицы Российской Федерации в Южную Сибирь, национализация нефтегазовой отрасли, строительство доступного жилья и стимулирование аграрного сектора.
Кроме того, Лимонов пообещал заморозить цены на основные продукты питания, отменить квартплату для малообеспеченных семей, запретить вывоз капиталов за границу и провести "тотальную" смену элит. Эдуард Лимонов заявил, что отменит призыв в армию, даст избирательное право всем с шестнадцатилетнего возраста и введет в российском обществе практику "профессионального материнства за зарплату".
В рамках антикризисной программы Лимонов предлагает отказаться от проведения Олимпиады в Сочи в 2014 году, однако впоследствии обещает провести Олимпийские игры в Сибири. Лидер "Другой России" также заявил о необходимости реформ различных ветвей власти. В частности, в случае победы на президентских выборах он собирается распустить Совет Федерации и заменить его на Палату народных представителей.
Кроме того, Лимонов хочет сделать Кремль историческим музеем и остаться жить в квартире, где живет в настоящее время, и после победы на выборах.
Следует отметить, что в преддверии президентских выборов 2008 года Эдуард Лимонов распространил свою президентскую программу, которой решил поделиться с избирателями, несмотря на то, что не принимал участия в выборах. Тогда он также говорил о необходимости переноса столицы в Сибирь, в частности, предлагая для этой цели Омск.
Эдуард Лимонов объявил о намерении баллотироваться в президенты РФ 2 марта 2009 года. 11 марта он уведомил об этом намерении Центризбирком. В ответ на это Лимонову порекомендовали не торопиться и дождаться установленных законом сроков выдвижения кандидатур.