Лимонов пообещал избирателям перенести столицу в Сибирь

Следует отметить, что в преддверии президентских выборов 2008 года Эдуард Лимонов распространил свою президентскую программу, которой решил поделиться с избирателями, несмотря на то, что не принимал участия в выборах. Тогда он также говорил о необходимости переноса столицы в Сибирь, в частности, предлагая для этой цели Омск.