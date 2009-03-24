Китай станет главным поставщиком компьютеров в Россию

Китайская ассоциация потребителей планирует увеличить поставки компьютеров и комплектующих в Россию. В ходе интервью, организованного компанией Optim Consult, консультирующей по вопросам ведения бизнеса с Китаем, представители ассоциации подчеркнули, что кризисное охлаждение — временное явление, Россия представляет собой огромный рынок сбыта. По данным Главного статистического управления Китая, в 2008 году КНР экспортировала в РФ на 188,5 % компьютеров больше, чем в 2007 году, на общую сумму 464 миллиона долларов (на 288 миллионов долларов, или 164 % больше). При этом компьютеризация населения в России достигла только 27 % (для сравнения: в США — 72,5 %, Японии — 73,8 %, Германии — 67 %). По мнению специалистов ассоциации, это открывает широкое поле деятельности и дает основания полагать, что в будущем компьютеры в России будут покупаться наравне с телевизорами и пылесосами, а главное место в поставках будет принадлежать Китаю, как производителю продукции достойного качества по низкой цене.
Вместе с тем компьютерная индустрия Китая сегодня переживает не лучшие времена. Так, в первом месяце 2009 года общий объем экспорта китайских компьютеров поднялся лишь на 8,8 % по сравнению с январем 2008 года (прошлогодняя цифра — 24 %), в стоимостном выражении это на 366 миллионов долларов (или на 8,4 %) меньше. Кстати, объем экспорта компьютеров в Россию в январе 2009 года также существенно снизил темпы роста — всего 8,5 % (вместо 100 % в аналогичный период 2008 года), что на 1,5 миллиона долларов меньше, чем в первом месяце 2008 года.
По мнению Евгения Колесова, генерального директора крупнейшей консалтинговой компаний в Китае с российским капиталом, негативное влияние кризиса на компьютерный спрос будет продолжаться. «Покупатели приобретают высококачественную копию по очень доступной цене — это не может не привлекать, хотя и имеет негативную сторону в плане защиты торговых марок, послегарантийного обслуживания и т. д. Но сегодня мало того, что сократились экспортные заказы, на 30 % снизились продажи и внутри страны — компьютеры все же не товар первой необходимости, наряду со снижением покупательской способности спрос на них будет падать. Усугубляет положение китайских производителей то, что сырье покупалось еще в 2008 году, по высоким ценам. После падения цен на него доход фабрик снизился», — отмечает эксперт по Китаю.
Китайское правительство предпринимает меры, направленные на увеличение продаж. В частности, реализация компьютеров в сельской местности (где компьютеризация населения составляет всего 10 %) была приравнена к экспортным продажам — отныне производители имеют возможность вернуть НДС в одинаковом размере и от продукции, вывозимой за рубеж, и от продаж в деревнях. Данный шаг нацелен компенсировать затраты, теряемые производителями от снижения объема экспорта.