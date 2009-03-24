Китай станет главным поставщиком компьютеров в Россию

Китайская ассоциация потребителей планирует увеличить поставки компьютеров и комплектующих в Россию. В ходе интервью, организованного компанией Optim Consult, консультирующей по вопросам ведения бизнеса с Китаем, представители ассоциации подчеркнули, что кризисное охлаждение — временное явление, Россия представляет собой огромный рынок сбыта. По данным Главного статистического управления Китая, в 2008 году КНР экспортировала в РФ на 188,5 % компьютеров больше, чем в 2007 году, на общую сумму 464 миллиона долларов (на 288 миллионов долларов, или 164 % больше). При этом компьютеризация населения в России достигла только 27 % (для сравнения: в США — 72,5 %, Японии — 73,8 %, Германии — 67 %). По мнению специалистов ассоциации, это открывает широкое поле деятельности и дает основания полагать, что в будущем компьютеры в России будут покупаться наравне с телевизорами и пылесосами, а главное место в поставках будет принадлежать Китаю, как производителю продукции достойного качества по низкой цене.