Интернет уже "угрожает" российскому телевидению

Авторы сообщения напоминают, что недавно специалисты университета Питтсбурга в США доказали, что просмотр телевидения связан с развитием депрессии. При этом они не в состоянии сказать, что здесь первично – вызывает ли ТВ страх и беспокойство, или же склонные к депрессии люди любят смотреть телевизор. Данных о связи интернета с депрессией пока нигде не публиковалось.