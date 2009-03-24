Интернет уже "угрожает" российскому телевидению

В среднем россиянин проводит у телевизора 4 часа в день. Однако охваченные интернетом смотрят ТВ только по 3–3,5 часа, а люди, у которых доступа в сеть нет, тратят на это до 5,5 часа в день.
При этом публика становится более разборчивой: аудитория федеральных каналов в последние месяцы резко сократилась. Падение с сентября 2008-го по февраль 2009-го достигло 50%.
Авторы сообщения напоминают, что недавно специалисты университета Питтсбурга в США доказали, что просмотр телевидения связан с развитием депрессии. При этом они не в состоянии сказать, что здесь первично – вызывает ли ТВ страх и беспокойство, или же склонные к депрессии люди любят смотреть телевизор. Данных о связи интернета с депрессией пока нигде не публиковалось.