Автомобили дешевеют, но стоить будут дороже

В связи с такими предположениями многие ждали снижения цен на автомобили. Эксперты полагали, что и автопроизводители, и особенно их дилеры, чтобы стимулировать рост продаж и не допустить затоваривания, вынуждены будут снижать цены на свои автомобили или как минимум не повышать их. Но такие прогнозы оказались неверны, и цены с января этого года все же выросли. Во многом это произошло из-за повышения таможенных пошлин. Однако наибольшее удорожание в рублевом эквиваленте произошло из-за усиления доллара. В результате только в январе розничные цены на автомобили выросли в среднем на 5−13%. Впрочем, выясняется, что и это не предел.