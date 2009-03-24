Автомобили дешевеют, но стоить будут дороже

Об этом говорили все, и мнения расходились лишь относительно глубины падения. Так, одни аналитики считали, что оно должно составить около 40%, а более оптимистичные прогнозы говорили о 19−процентном снижении.
В связи с такими предположениями многие ждали снижения цен на автомобили. Эксперты полагали, что и автопроизводители, и особенно их дилеры, чтобы стимулировать рост продаж и не допустить затоваривания, вынуждены будут снижать цены на свои автомобили или как минимум не повышать их. Но такие прогнозы оказались неверны, и цены с января этого года все же выросли. Во многом это произошло из-за повышения таможенных пошлин. Однако наибольшее удорожание в рублевом эквиваленте произошло из-за усиления доллара. В результате только в январе розничные цены на автомобили выросли в среднем на 5−13%. Впрочем, выясняется, что и это не предел.
Опять подорожание
В феврале-марте практически все крупные автопродавцы стали активно предлагать своим клиентам различные скидки и бонусы. Так, ряд салонов предлагают приобретать автомобили, цены на которые определяются по внутреннему курсу (25 рублей за доллар). Такой курс сам по себе уже неплохая скидка, но к нему предлагают еще и различные бонусы, а в одном из салонов вообще при покупке иномарки обещают сразу до семи опций в подарок. Подобные предложения существовали и ранее, но в марте продавцы стали предупреждать, что акции продлятся лишь до конца месяца, а с апреля автомобили очередной раз подорожают.
«Цены на весь модельный ряд повысятся в среднем на 5−8%, а курс доллара будет определяться по рыночным ценам, поэтому я бы посоветовал поторопиться с покупкой, а если денег не хватает, воспользоваться кредитом или услугой трейд-ин», — предупредил менеджер одного из автосалонов Дмитрий.
На первый взгляд это похоже на очередную уловку автосалонов с целью увеличить объем продаж. В целом так и есть, естественно, количество продаж стоит на первом месте. Вот только утверждения об очередном повышении цен, как оказалось, не уловка менеджеров, а решение компаний-производителей.
«Вообще-то в долларовом эквиваленте цены даже снизились: в прошлом году за $20 тыс. вы бы не смогли купить Focus даже в базовой комплектации, а сейчас за $16 тыс. вы уже можете взять машинку в неплохой комплектации. Другое дело, что в рублях цены растут, просто компания плавно подымает цены, и действительно, производитель уже нас предупредил, что с апреля цены будут повышены», — рассказал сотрудник официального дилера компании Ford Алексей.
В представительстве самой компании информацию о повышении цен не подтвердили, но отметили, что возможность повышения цен не исключают.
Зато в компании Volvo сообщили, что с 1 апреля их автомобили подорожают почти на четверть.
«Да, цены на весь модельный ряд Volvo вырастут сразу на 21,9%. Это связано прежде всего с тем, что наша компания до сих пор удерживала цены прошлого года, лишь незначительно повысив их в январе», — рассказала сотрудник отдела по связям с общественностью компании Volvo Cars Светлана.
Таким образом, ставшие для многих и без того недоступными автомобили вновь вырастут в цене. Судя по всему, заканчивается период скидок и старых цен, а на пути автомобильного рынка образуется внушительная пропасть.