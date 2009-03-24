24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом

В России символом борьбы с туберкулезом с давних пор стала белая ромашка. Впервые благотворительная акция «Белая ромашка» была проведена еще в 1912 году. Тогда ещё, конечно, не был установлен День борьбы с туберкулезом, акция было просто приурочена к годовщине открытия Коха. Тогда ромашка недолго оказывала помощь больным – с 1917 году акция не проводилась, но в наши дни она была возрождена. И теперь во многих регионах нашей страны в марте-апреле на улицах можно увидеть людей продающих белые ромашки – настоящие и искусственные, а в продажу поступают товары, отмеченные этим милым цветком. Собранные в ходе акции деньги идут на закупку лекарств для больных туберкулезом. В эти дни на улицах можно увидеть людей продающих белые ромашки – настоящие и искусственные, а в продажу поступают товары с символом акции.