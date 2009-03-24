24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом

Сегодня на всей планете отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В этот день 125 лет назад (1882) немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии микробактерии (возбудителя) туберкулеза. Спустя почти 100 лет, в 1993 году, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) туберкулез (ТБ) был объявлен национальным бедствием, а 24 марта – Всемирным днем борьбы с этим страшным заболеванием. В этом году девизом дня стал лозунг: «Остановить туберкулез!».
Целью Всемирного дня является повышение осведомленности о глобальной эпидемии туберкулеза и усилиях по ликвидации этой болезни. В настоящее время одна треть мирового населения инфицирована ТБ. Партнерство «Остановить ТБ», сеть организаций и стран, борющихся против ТБ, проводит этот День с целью привлечения внимания к масштабам этой болезни и способам ее профилактики и лечения.
Туберкулез является инфекционной болезнью, передаваемой воздушно-капельным путем, которую можно предотвратить и лечить. При кашле больные люди с бактериями ТБ в легких могут инфицировать других людей. Между тем у здоровых людей инфицирование микобактериями туберкулеза часто не приводит к появлению каких-либо симптомов, так как иммунная система человека «отгораживается» от бактерий. К симптомам активной формы ТБ легких относят кашель, иногда с мокротой или кровью, боли в груди, слабость, потерю веса, повышенную температуру и ночной пот. При раннем выявлении и правильном лечении ТБ инфицированные люди перестают распространять бактерии и могут быть излечены.
По прогнозам ВОЗ, в ближайшие десять лет туберкулез останется одной из десяти ведущих причин заболеваемости и смертности в мире. В основном ТБ является болезнью жителей развивающихся стран. Так, 98% всех случаев смерти от этого недуга происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. Но ни одна страна не свободна от туберкулеза. Каждые 4 секунды жители нашей планеты заражаются туберкулезом, а каждые 10 секунд в мире от ТБ умирает один человек. Ежегодно этот коварный недуг уносит жизни 2 млн. человек. В 2005 году 8,8 млн. человек заболело ТБ и 1,6 млн. человек умерло от него.
В 1993 году Всемирная организация здравоохранения официально рекомендовала стратегию DOTS как новую стратегию борьбы с туберкулезом, основными принципами которой является политическая поддержка, диагностика через микроскопию, надежная поставка лекарств, контроль за лечением и регулярная оценка результатов. В настоящее время DOTS используется более чем в 180 странах мира. Кроме того, ВОЗ работает над значительным уменьшением бремени туберкулеза и двукратным сокращением к 2015 году смертности от ТБ и его распространенности путем проведения стратегии «Остановить ТБ» и поддержки Глобального плана по борьбе с ТБ.
Как отмечают в Роспотребнадзоре, на ситуацию с заболеваемостью туберкулезом в России большое влияние оказывают политические перемены, миграционные процессы, снижение жизненного уровня населения и стрессы. Современные социально-экономические условия, а также высокая устойчивость возбудителя к противотуберкулезным препаратам позволяют инфекции в условиях пренебрежения мерами профилактики поражать все слои населения.
Между тем профилактика остается главным средством в борьбе с туберкулезом. Врачи рекомендуют, проходит взрослым не реже одного раза в год флюорографическое обследование в поликлинике с целью выявления туберкулеза на ранних стадиях.
В России символом борьбы с туберкулезом с давних пор стала белая ромашка. Впервые благотворительная акция «Белая ромашка» была проведена еще в 1912 году. Тогда ещё, конечно, не был установлен День борьбы с туберкулезом, акция было просто приурочена к годовщине открытия Коха. Тогда ромашка недолго оказывала помощь больным – с 1917 году акция не проводилась, но в наши дни она была возрождена. И теперь во многих регионах нашей страны в марте-апреле на улицах можно увидеть людей продающих белые ромашки – настоящие и искусственные, а в продажу поступают товары, отмеченные этим милым цветком. Собранные в ходе акции деньги идут на закупку лекарств для больных туберкулезом. В эти дни на улицах можно увидеть людей продающих белые ромашки – настоящие и искусственные, а в продажу поступают товары с символом акции.