В Тюменской области футбольный матч закончился судом

Во время матча между сыном инструктора и 17-летним футболистом-соперником разгорелась борьба за мяч. Виктор Слепцов в целях защиты своего чада выбежал на поле и сильно ударил несовершеннолетнего противника по лицу. Подросток упал и потерял сознание. Пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.