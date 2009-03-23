В Тюменской области футбольный матч закончился судом

Расследованием дела установлено, что 14 февраля 2009 года Слепцов на стадионе «Юность» в райцентре Омутинское во время соревнований избил 17-летнего футболиста, выступающего за команду ОГПС-26.
В тот день на стадионе в футбол играли две команды - ОГПС-26 и Ситниковской сельской администрации. На соревнованиях в качестве болельщика присутствовал и Слепцов, инструктор местного физкультурно-оздоровительного центра. Его родной сын играл за сельскую администрацию.
Во время матча между сыном инструктора и 17-летним футболистом-соперником разгорелась борьба за мяч. Виктор Слепцов в целях защиты своего чада выбежал на поле и сильно ударил несовершеннолетнего противника по лицу. Подросток упал и потерял сознание. Пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.
Родители потерпевшего, возмущенные таким неспортивным поведением Слепцова, заявили на него в милицию. Было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ, сообщает прокуратура области. .
Суд на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Омутинского района доказательств признал Виктора Слепцова виновным по ч.1 ст. 116 УК РФ и назначил ему штраф в сумме 5 тыс. рублей.
При назначении наказания суд учел раскаяние осужденного, его материальное положение, а также то, что совершенное им деяние является преступлением небольшой степени тяжести.