В Тюменском районе взялись за злостных неплательщиков

Целью данной операции является привлечение к ответственности той категории граждан, которая, получив взыскание за административное правонарушение, намеренно или нет, но игнорирует выплаты штрафов. Те же, кто уплатил штраф вовремя и предъявил квитанцию об уплате в органы внутренних дел, могут не волноваться и спать спокойно.