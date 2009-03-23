В Тюменском районе взялись за злостных неплательщиков

Целью данной операции является привлечение к ответственности той категории граждан, которая, получив взыскание за административное правонарушение, намеренно или нет, но игнорирует выплаты штрафов. Те же, кто уплатил штраф вовремя и предъявил квитанцию об уплате в органы внутренних дел, могут не волноваться и спать спокойно.
Неуплата административного штрафа в 30-дневный срок со дня вступления постановления в силу (ст. 20.25 КоАП РФ) влечет двойной размер суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест сроком до 15 суток, - сообщает Nashgorod.ru служба исполнения административного законодательства ОВД по Тюменскому району.
За 2009 год ОВД по Тюменскому району за неуплату штрафа к административной ответственности привлечено 85 человек. Из них административному аресту подвергнуты 32 человека, различной возрастной категории и социально статуса.
Основная доля неплательщиков приходится на такие муниципальные образования как п. Боровский, п. Винзили. Становится предельно ясно, что за уплату административных штрафов органы внутренних дел взялись всерьез и оплатить штраф гораздо проще в срок, чем потом объясняться с законом.
Квитанции об уплате штрафов предоставлять в ОВД по Тюменскому району по адресу г.Тюмень, ул.Московский тракт 175,кабинет № 307, справки по телефону 30-07-43.