В Тюмени пройдет Чемпионат по ледолазанию

Ледолазание – сравнительно молодой вид спорта. Первоначально ледолазание было частью альпинизма, его не выделяли в самостоятельную дисциплину. Часто альпинисты, подобравшиеся ближе к вершине горы, имели дело с ледяным склоном, по которому приходилось карабкаться. Большей популярностью пользуется лазание по искусственным склонам, нежели по естественным, поскольку в первом случае это менее затруднительно и более безопасно. Как и в любом виде спорта, в ледолазании также выделяют различные дисциплины, а именно, на «скорость» и на «трудность». Спортсмены при помощи специального снаряжения (ледоруб, крюки, кошки) должны подниматься по вертикальным и нависшим ледовым сооружениям.