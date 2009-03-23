В Тюмени пройдет Чемпионат по ледолазанию

Мероприятие проводится Тюменской Региональной Федерацией Альпинизма при поддержке Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области и АНО «Спортивный центр Воронинские горки». Торжественное открытие соревнований назначено на 10-00.
Целями, с которыми проводится Чемпионат, являются пропаганда здорового образа жизни, развитие и популяризация ледолазания в Тюменской области, повышение уровня спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов и формирование сборной команды Тюменской области.
На соревнованиях спортсменам предложат преодолеть несколько трасс. Участник, показавший лучший результат, выйдет в финал на самую сложную трассу – с качающимися конструкциями и трудными перехватами.
Участвовать в соревнованиях могут все желающие, имеющие медицинский допуск и прошедшие инструктаж по технике безопасности. Предполагается участие спортсменов из разных городов России в количестве 40-60 человек. Заявки на участие подаются не менее чем за сутки до начала соревнований. Можно связаться с президентом Тюменской Региональной Федерации Альпинизма Тимуром Гайнуллиным, позвонив по телефону: 8-9222-62-13-40, или отправив письмо на E-mail: [email protected] Желающий принять участие в соревнованиях обязан предоставить в мандатную комиссию именную заявку, заверенную врачом и печатью медицинского учреждения, паспорт или свидетельство о рождении (оригинал + ксерокопия), ИНН (оригинал + ксерокопия), страховое свидетельство пенсионного страхования (оригинал + ксерокопия). Участники, занявшие 1,2,3 места, будут награждены дипломами и ценными призами.
Ледолазание – сравнительно молодой вид спорта. Первоначально ледолазание было частью альпинизма, его не выделяли в самостоятельную дисциплину. Часто альпинисты, подобравшиеся ближе к вершине горы, имели дело с ледяным склоном, по которому приходилось карабкаться. Большей популярностью пользуется лазание по искусственным склонам, нежели по естественным, поскольку в первом случае это менее затруднительно и более безопасно. Как и в любом виде спорта, в ледолазании также выделяют различные дисциплины, а именно, на «скорость» и на «трудность». Спортсмены при помощи специального снаряжения (ледоруб, крюки, кошки) должны подниматься по вертикальным и нависшим ледовым сооружениям.