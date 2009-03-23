В Тюмени едва не сгорел автомобиль "Шевроле-Авео"

За два выходных дня, 21 – 22 марта, подразделения ГУ МЧС России по Тюменской области совершили 178 выездов. На пожаре погиб один житель области, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе МЧС области.
Ночью 21 марта на улице 50 лет Октября, 74 произошел пожар в частном автомобиле "Шевроле-Авео". Огнем поврежден багажный отсек и закопчен салон. На место пожара выезжали сотрудники 101–ой пожарной части. Благодаря оперативным действиям огнеборцев спасен автомобиль на сумму 150 тысяч рублей. По предварительным данным, причиной пожара стало занесение открытого источника огня.
Двадцать первого марта, во втором часу ночи, в Ялуторовске на улице Оболенского 146 произошел пожар в котельной, пристроенной к жилому дому. В результате пожара, огнем повреждена кровля котельной на площади 6 квадратных метров. На место вызова прибыли расчеты 81–ой пожарной части: из зоны опасных факторов эвакуированы три человека. Пожарными спасен жилой дом на сумму 800 тысяч рублей. Короткое замыкание электропроводки, рассматривается как наиболее вероятная причина данного происшествия.
21 марта в 17.00 в селе Скородум Упоровского района на улице Центральной, произошел пожар в частном жилом деревянном доме. Огнем повреждены комната и крыша на общей площади восемь квадратных метров. На пожаре погиб мужчина 1960 года рождения. Дежурными караулами 143–ей пожарной части спасен жилой дом на сумму 300 тысяч рублей. На месте пожара, кроме подразделений противопожарной части привлекались службы 02, 03, 04, электросети. Ущерб и причину пожара предстоит установить сотрудникам компетентных органов.