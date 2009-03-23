В Тюмени едва не сгорел автомобиль "Шевроле-Авео"

Двадцать первого марта, во втором часу ночи, в Ялуторовске на улице Оболенского 146 произошел пожар в котельной, пристроенной к жилому дому. В результате пожара, огнем повреждена кровля котельной на площади 6 квадратных метров. На место вызова прибыли расчеты 81–ой пожарной части: из зоны опасных факторов эвакуированы три человека. Пожарными спасен жилой дом на сумму 800 тысяч рублей. Короткое замыкание электропроводки, рассматривается как наиболее вероятная причина данного происшествия.