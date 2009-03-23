В преддверии школьных каникул юным тюменцам напомнили о ПДД

Но для взрослых это время повышенного внимания к детям, ведь по статистике именно в дни каникул учащаются случаи дорожно-транспортных происшествий с участием школьников. Чтобы обезопасить ребят и предотвратить число аварий, в преддверии весенних каникул с 16 по 20 марта в школах области прошла неделя детской дорожной безопасности.