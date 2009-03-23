В преддверии школьных каникул юным тюменцам напомнили о ПДД

Но для взрослых это время повышенного внимания к детям, ведь по статистике именно в дни каникул учащаются случаи дорожно-транспортных происшествий с участием школьников. Чтобы обезопасить ребят и предотвратить число аварий, в преддверии весенних каникул с 16 по 20 марта в школах области прошла неделя детской дорожной безопасности.
Для учеников 3-4 и 7-9 классов была проведена олимпиада по правилам дорожного движения, ребята вместе педагогами оформили стенды по соответствующей тематике, также были организованы конкурсы рисунков по дорожной безопасности, викторины и просмотры фильмов.
Педагоги провели разъяснительную работу со школьниками и родительские собрания, посвященные данной тематике. Также была проведена проверка на качество преподавания правил дорожного движения и работы по предупреждению детского травматизма в тех школах, где ученики чаще попадают в ДТП, сообщает Nashgorod.ru отдел информации Департамента образования и науки Тюменской области.
Проведенные мероприятия – лишь малая составляющая большой работы по обеспечению безопасности школьников, а ответственность за их жизнь и здоровье лежит на каждом из нас, кто является родителем и участником дорожного движения.