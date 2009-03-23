В Британии будут создавать "синтетическую" кровь

Для получения синтетической крови планируется использовать стволовые клетки эмбрионов, способные дать кровь универсальной группы, подходящей для переливания любому человеку. Лишь 7% доноров обладают такой кровью, но в лабораторных условиях из стволовых клеток ее можно будет получать сколько угодно - подобные клетки могут делиться без ограничений.