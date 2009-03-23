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В Британии будут создавать "синтетическую" кровь

23 марта 2009, 18:28
Британские ученые начинают проект по созданию "синтетической" крови из стволовых клеток - ее можно будет производить в неограниченных количествах, без привлечения доноров.

Как надеются специалисты, первое переливание можно будет осуществить уже через три года, пишет газета The Independent.

В дорогостоящем проекте примут участие Национальная система здравоохранения, шотландская Национальная служба переливания крови и Wellcome Trust - крупнейший благотворительный фонд по поддержке медицинских исследований. Как сообщает издание, официальный анонс проекта появится в ближайшую неделю.

Для получения синтетической крови планируется использовать стволовые клетки эмбрионов, способные дать кровь универсальной группы, подходящей для переливания любому человеку. Лишь 7% доноров обладают такой кровью, но в лабораторных условиях из стволовых клеток ее можно будет получать сколько угодно - подобные клетки могут делиться без ограничений.

Плюсы проекта очевидны. Синтетическая кровь будет легко доступна, она поможет спасти множество жизней: например, на войне, где запасы обычной донорской крови быстро заканчиваются. Кроме того, синтетическая кровь будет безопасна при переливании - через нее нельзя будет заразиться каким-либо вирусом.

В то же время, получение крови из человеческих эмбрионов создает неразрешимый этический вопрос: можно ли уничтожать эмбрионы для получения стволовых клеток. Теоретически, один эмбрион сможет обеспечить кровью всю страну.

За пределами Великобритании ученые также занимаются разработкой синтетической крови - подобные проекты существуют в Швеции, Франции и в Австралии. В прошлом году сотрудники американской компании Advanced Cell Technology объявили, что им удалось получить миллиарды функционирующих красных кровяных телец из стволовых клеток.

Американское исследование, однако, застопорилось из-за проблем с финансированием: во время президентства Джорджа Буша государству было запрещено выделять деньги на проекты, связанные со стволовыми клетками. В марте, однако, президент Барак Обама снял данный запрет.

#Новости#Здоровье#Медицина#Ксения#Общество
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