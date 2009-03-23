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У тюменских школьников начались весенние каникулы

23 марта 2009, 11:21
Вот и пришла долгожданная пора для школьников – каникулы! А для того, чтобы дети не скучали в праздности, родители придумали для них массу развлечений.
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Тюмень

Помимо постоянно действующих спортивных и творческих секций, ребята смогут посетить другие интересные мероприятия. Экскурсии по Тюмени, Тобольску, Ялуторовску и Екатеринбургу будут организованы рядом городских школ. Кроме того, свои услуги предлагают загородные лагеря. Подышать свежим воздухом и отдохнуть можно в лагерях «Энергетик», «Радуга», а также на базе отдыха «Верхний Бор».

Школьникам будет интересно посмотреть новый мультфильм в 3D-формате «Монстры против пришельцев». «Синема-парк» ждет всех желающих до 1 апреля. А «Тюменский дом кино» предлагает свою программу на время весенних каникул. С 23 по 29 марта здесь пройдет фестиваль детских и семейных фильмов. В программе фестиваля – кино как зарубежного, так и отечественного производства. Вход для детей – 50 рублей, взрослые, сопровождающие своих отпрысков, проходят бесплатно.

Самым же запоминающимся событием весенних каникул должен стать фестиваль «Таланты без границ», в котором примут участие более 1, 5 тысяч учащихся 1–11 классов.

В рамках фестиваля будет проходить подготовка к общегородской выставке художественного творчества детей «Солнце, дети, счастье», которая пройдет 1 апреля в школе №68 и доме-музее Машарова.

#Новости#Тюмень#Таня#Культура
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