У тюменских школьников начались весенние каникулы

Школьникам будет интересно посмотреть новый мультфильм в 3D-формате «Монстры против пришельцев». «Синема-парк» ждет всех желающих до 1 апреля. А «Тюменский дом кино» предлагает свою программу на время весенних каникул. С 23 по 29 марта здесь пройдет фестиваль детских и семейных фильмов. В программе фестиваля – кино как зарубежного, так и отечественного производства. Вход для детей – 50 рублей, взрослые, сопровождающие своих отпрысков, проходят бесплатно.