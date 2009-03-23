Тюменские цены на недвижимость: к лету ожидается стабилизация

«Обвального падения цен», возможность которого нередко обсуждалась в СМИ и на различных форумах, не произошло. Несмотря на то, что цены продолжают демонстрировать тенденцию к снижению, темпы замедлились и составляют не более 4% в месяц в зависимости от региона. В перспективе ближайших двух-трех месяцев коррекция цен, по всей вероятности, продолжится, однако темпы снижения стоимости не будут значительными (особенно в сегменте новостроек) и летом–в начале осени рынок вступит в фазу стабилизации.