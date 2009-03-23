Тюменские цены на недвижимость: к лету ожидается стабилизация

Уже к концу января активность потребителей в регионах России возросла в среднем на 20% (по сравнению с концом 2008 г.), а в ряде городов, прирост составил более 50%. Однако заметно увеличившийся интерес пока еще преимущественно носит исследовательский характер и слабо отражается на количестве реальных сделок.
«Обвального падения цен», возможность которого нередко обсуждалась в СМИ и на различных форумах, не произошло. Несмотря на то, что цены продолжают демонстрировать тенденцию к снижению, темпы замедлились и составляют не более 4% в месяц в зависимости от региона. В перспективе ближайших двух-трех месяцев коррекция цен, по всей вероятности, продолжится, однако темпы снижения стоимости не будут значительными (особенно в сегменте новостроек) и летом–в начале осени рынок вступит в фазу стабилизации.
Первые месяцы нового года подтверждают прогнозы аналитиков о стремительном сокращении объема новостроек. Уже по итогам января в строительной отрасли впервые за несколько лет отмечается снижение объема ввода жилья на 4% (в то время как аналогичный показатель 2008 г. характеризовался приростом в 8,2%) до 3,1 млн. кв. м общей площади жилья или 35,8 тыс. новых квартир. В денежном эквиваленте результаты ниже почти на 17% (аналогичный показатель предыдущего года — +30,3%).
Отметим, что во всех регионах «замораживается» большая часть строек (по некоторым оценкам до 2/3 объемов), а по остальным велика вероятность значительного отставания от ранее заявленных сроков. Исходя из этого, можно сделать вывод, что уже в III квартале рынок первичной недвижимости столкнется с ощутимым дефицитом. Он будет характерным для всех его сегментов и затронет практически все регионы России.
Таким образом, 67 строительных тюменских объектов в стадии приостановления, из которых на 36 площадках прекращены работы из-за исходно-разрешительной документации. Однако, по словам начальника Главного Управления Строительства ТО Евгения Мискевича, за последний месяц по двум объектам вопросы уже сняты. Застройщик уже аккумулирует материалы и до 10 апреля он приступит к строительству объектов.
На рынке вторичной недвижимости в большинстве городов присутствия МИАН объем предложения продолжает сокращаться. За январь-февраль 2009 года спад в некоторых регионах составил от 10% до 50%. Прирост предложения отмечен лишь в нескольких городах — Краснодаре, Новосибирске, Перми, Тюмени. Как сообщает МИАН, объем предложения уже достиг минимальных показателей и дальнейшего уменьшения числа выставляемых на продажу квартир в ближайшее время не предвидится.