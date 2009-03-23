Тюмень кружило в вихре "Театральной революции"

Поклонники сценического искусства с нетерпением ждали, когда же в Тюмени произойдет «Театральная революция».
И вот 20, 21 и 22 марта наш город жил в ритмах революционных вихрей молодежных и сценических театров. Участники фестиваля обещали потрясти воображение зрителей уже во второй раз на сценах дворца искусств «Пионер» и Академии искусств и культур и с достоинством сделали это. В программе фестиваля «Театральная революция 2009» были представлены студенческие и молодежные театры. В рамках программы, помимо показа спектаклей, прошли творческие брифинги с участием квалифицированных специалистов, действовал фестивальный клуб, были устроены актерские импровизации и лаборатории по разным направлениям, как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru организаторы театра «Мимикрия».
Три дня в областном центре состязаться творческие театральные коллективы из пяти городов России: из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Ханты-Мансийска и Нижневартовска. Открыл фестиваль на подмостках Дворца искусств «Пионер» тюменский театр «АртФорм». Актеры представили пластический спектакль «Невеста». В тот же вечер эстафету подхватит творческий коллектив театра «Мимикрия» со своей постановкой «М/Ж: игра без правил». Действие происходило в торговом павильоне ТРК «Фаворит».
В субботу, 21 марта, свои работы показли «Новая лаборатория образов 12» из Екатеринбурга (пластико-драматический спектакль «Небо душно»), учебный театр Тюменской академии культуры и искусств (литературный спектакль «Белое на Черном»), театр-студия «Отдыхай» из Ханты-Мансийска («Комедия о правах человека») и тюменская цирк-студия «Икар» (спектакль-пантомима «Сон»).
В заключительный день фестиваля зрители увидели спектакль «Письма любви» челябинской студии-театра «Манекен» и постановку «Когда падет небо» театральной студии «Сквозняки» города Нижневартовска.
В последний день показа спектаклей корреспондент Nashgorod.ru встретилась с режиссером театра «Мимикрия» Любовью Лешуковой:
Как началась эта традиция проведения в Тюмени фестиваля «Театральной революции»?
- Подарили любителям Мельпомены нашего города этот праздник тюменский театр «Мимикрия», Тюменский государственный институт мировой экономики, управления и права при поддержке Областного комитета по культуре и Областного департамента по спорту и молодежной политике. Также поддержку фестивалю оказали Союз театральных деятелей Российской Федерации и Российский центр Международной Ассоциации любительских театров России (AITA). И в 2008 году наш город снова стал театральным новатором – четыре дня радовал тюменцев Первый всероссийский фестиваль студенческих и молодежных театров «Театральная революция».
Как воспринимали ваше творчество сначала?
К сожалению, словосочетание «студенческий театр» воспринимается снобами от искусства как нечто второсортное, низкоуровневое. Вероятно, эти знатоки не имеют ни малейшего представления о том, что такое студенческий театр сегодня. Это и отточенное мастерство, и смелое новаторство, не превращающееся, однако, в самоцель. А главное, актеры студенческих театров пока еще искренне заинтересованы в том, что делают, и на сцене думают о роли, а не о закулисных интригах.
Как вы оцениваете уровень фестиваля сейчас? Что изменилось по сравнению с прошлым годом?
Изменились участники, репертуар, постановки, потенциальный зритель тоже изменился. Ведь наш девиз не стоять на месте и повторяться, а все время идти вперед. Уровень фестиваля судить не нам, мы можем только собраться, перевести дух и разобрать ошибки. А судья — это зритель, пусть он и оценивает.