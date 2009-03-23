Тюмень кружило в вихре "Театральной революции"

К сожалению, словосочетание «студенческий театр» воспринимается снобами от искусства как нечто второсортное, низкоуровневое. Вероятно, эти знатоки не имеют ни малейшего представления о том, что такое студенческий театр сегодня. Это и отточенное мастерство, и смелое новаторство, не превращающееся, однако, в самоцель. А главное, актеры студенческих театров пока еще искренне заинтересованы в том, что делают, и на сцене думают о роли, а не о закулисных интригах.