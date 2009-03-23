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«Температура 39» - лучшая команда КВН Центрального округа Тюмени

23 марта 2009, 11:54
20 марта управа Центрального административного округа на базе школы № 62 провела игры КВН среди учащейся молодежи.
Сюжет
Тюмень

В играх приняли участие команды КВН «Морс» (МОУ СОШ № 25), «Температура 39» (МОУ СОШ № 39), «Васян» (МОУ СОШ № 62).

Команды показали «Визитку» и «Домашнее музыкальное задание» на тему «Сезон открытий», а также ответили на вопросы в «Разминке».

На протяжении почти двух часов ребята практиковались в искусстве юмора и доказывали, что в Тюмени умеют шутить.

Ребята из команды «Морс» - дебютанты игр показали достаточно высокий уровень исполнительского мастерства.

Команда «Температура 39» (МОУ СОШ № 39) сделала большой рывок вперед, и если в прошлом сезоне игр КВН команда заняла второе место, то на этой игре ребята стали победителями и получили памятный кубок КВН Центрального административного округа.

Команда «Васян» также улучшила результат прошлого сезона, заняв второе место.

Все команды-участницы окружных игр КВН были отмечены дипломами управы Центрального административного округа администрации города Тюмени и ценными призами. Также все команды получили возможность участвовать в городских играх КВН.

Всего в мероприятии приняли участие более 100 человек, сообщает пресс-служба главы администрации города.

#Новости#Тюмень#КВН#Таня#Культура
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