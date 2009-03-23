Степан Мезенцев устроит тюменцам «Скрипичный драйв»

Степан Мезенцев - автор большого количества эстрадных композиций, лауреат Международного конкурса эстрадного искусства «Москва-Ялта-транзит» 2006. Его хорошо знают во многих городах России и за рубежом. В 2008 году Степан открывал дни российской культуры в Австрии, Индии и Франции. Он ведёт активную гастрольную деятельность, выступая в концертных залах, на стадионах и в ночных клубах. Его музыка звучит в театральных спектаклях, исполняется им с симфоническим оркестром. Выступления Степана настолько впечатляют и покоряют публику, что в прессе появляются самые восторженные отзывы: "Сказать, что свои импровизации Степан исполняет виртуозно, темпераментно, весело и артистично - это не сказать ничего. Ибо к определению его исполнительской манеры так и просятся другие, гораздо более экспрессивные слова: дерзко, смело, ошеломительно, сногсшибательно, бешено, страстно, чувственно... "