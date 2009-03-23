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Степан Мезенцев устроит тюменцам «Скрипичный драйв»

23 марта 2009, 15:22
7 апреля в 19.00 в концертном зале им. Ю. Гуляева выступают хорошо известный тюменцам скрипач-импровизатор СТЕПАН МЕЗЕНЦЕВ и компания с новой программой «Скрипичный драйв - 2».
Сюжет
Тюмень

Степан Мезенцев родился 23 июля 1976 года. На скрипке начал играть в 5 лет. Окончил Барнаульское музыкальное училище, Новосибирскую консерваторию, АлтГУ. Степан Мезенцев - яркий представитель молодого поколения музыкантов Сибири, эстрадный скрипач, журналисты часто называют его «танцующим скрипачом» или «сибирским Паганини». Его выступления превращаются в настоящий спектакль, недаром артиста сравнивают со знаменитой на весь мир виртуозной скрипачкой Ванессой Мэй. Талантливый музыкант, Степан Мезенцев тем и интересен, что играет разноплановые композиции с элементами симфорока, джаза, ретро, фольклора, клубной танцевальной музыки. В репертуаре Степана - композиции на темы Вивальди, Римского-Корсакова, Рахманинова, Щедрина; джазовые темы Гершвина, Эллингтона, Гиллеспи и Цфасмана; он исполняет композиции из кинофильмов «Двенадцать стульев», «Игрушка», «Криминальное чтиво», использует темы классической, эстрадной, народной и этнической музыки, имеет в репертуаре произведения собственного сочинения.

Степан Мезенцев - автор большого количества эстрадных композиций, лауреат Международного конкурса эстрадного искусства «Москва-Ялта-транзит» 2006. Его хорошо знают во многих городах России и за рубежом. В 2008 году Степан открывал дни российской культуры в Австрии, Индии и Франции. Он ведёт активную гастрольную деятельность, выступая в концертных залах, на стадионах и в ночных клубах. Его музыка звучит в театральных спектаклях, исполняется им с симфоническим оркестром. Выступления Степана настолько впечатляют и покоряют публику, что в прессе появляются самые восторженные отзывы: "Сказать, что свои импровизации Степан исполняет виртуозно, темпераментно, весело и артистично - это не сказать ничего. Ибо к определению его исполнительской манеры так и просятся другие, гораздо более экспрессивные слова: дерзко, смело, ошеломительно, сногсшибательно, бешено, страстно, чувственно... "

#Новости#Музыка#Тюмень#Таня#Культура
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