Россияне меньше всего доверяют гороскопам, но у них в почете метеорологи

Чем выше уровень образования опрошенных, тем чаще они заявляют о том, что экономические и политические прогнозы сбываются: (20% и 18% среди россиян с начальным или неполным средним образованием против 38% и 35% среди тех, у кого высшее или неполное высшее образование соответственно).