Россияне меньше всего доверяют гороскопам, но у них в почете метеорологи

Наиболее популярны среди россиян метеорологические прогнозы - к ним обращаются 90% граждан. Чуть меньше доля тех, кто интересуется экономическими (73%) и политическими (68%) прогнозами.
Астрологические предсказания россияне слушают или читают реже - об этом сообщают 59%. Женщины больше, чем мужчины, интересуются метеорологическими (94% против 86%) и астрологическими (70% против 45%) прогнозами.
Мужчины несколько чаще питают интерес к политическим прогнозам (69% против 65%). Прогнозы в области экономики интересуют мужчин и женщин в равной степени (по 72%).
Чем выше уровень образования россиян, тем чаще они демонстрируют интерес к прогнозам в области экономики (55% опрошенных с начальным или неполным средним образованием против 79% среди респондентов с высшим и неполным высшим образованием) и политики (53% против 73% соответственно).
Интересно, что к астрологическим прогнозам реже всех проявляют внимание респонденты с начальным или неполным средним образованием.
По мнению россиян, самыми точными являются метеорологические предсказания - 64% уверены, что они сбываются. Среди тех, кто читает такие прогнозы, доля таких респондентов еще выше (70%).
Гораздо ниже оценивают точность экономических, политических и астрологических прогнозов: 35% россиян полагают, что не сбываются прогнозы экономические, 32% - политические и 41% - астрологические.
Чем выше уровень образования опрошенных, тем чаще они заявляют о том, что экономические и политические прогнозы сбываются: (20% и 18% среди россиян с начальным или неполным средним образованием против 38% и 35% среди тех, у кого высшее или неполное высшее образование соответственно).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 14-15 марта. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.