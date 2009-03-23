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Россияне меньше всего доверяют гороскопам, но у них в почете метеорологи

23 марта 2009, 17:53
Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные о том, какие прогнозы и предсказания наиболее популярны среди россиян, а какие - наиболее точны. Информация представлена на сайте ВЦИОМ.

Наиболее популярны среди россиян метеорологические прогнозы - к ним обращаются 90% граждан. Чуть меньше доля тех, кто интересуется экономическими (73%) и политическими (68%) прогнозами.

Астрологические предсказания россияне слушают или читают реже - об этом сообщают 59%. Женщины больше, чем мужчины, интересуются метеорологическими (94% против 86%) и астрологическими (70% против 45%) прогнозами.

Мужчины несколько чаще питают интерес к политическим прогнозам (69% против 65%). Прогнозы в области экономики интересуют мужчин и женщин в равной степени (по 72%).

Чем выше уровень образования россиян, тем чаще они демонстрируют интерес к прогнозам в области экономики (55% опрошенных с начальным или неполным средним образованием против 79% среди респондентов с высшим и неполным высшим образованием) и политики (53% против 73% соответственно).

Интересно, что к астрологическим прогнозам реже всех проявляют внимание респонденты с начальным или неполным средним образованием.

По мнению россиян, самыми точными являются метеорологические предсказания - 64% уверены, что они сбываются. Среди тех, кто читает такие прогнозы, доля таких респондентов еще выше (70%).

Гораздо ниже оценивают точность экономических, политических и астрологических прогнозов: 35% россиян полагают, что не сбываются прогнозы экономические, 32% - политические и 41% - астрологические.

Чем выше уровень образования опрошенных, тем чаще они заявляют о том, что экономические и политические прогнозы сбываются: (20% и 18% среди россиян с начальным или неполным средним образованием против 38% и 35% среди тех, у кого высшее или неполное высшее образование соответственно).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 14-15 марта. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

#Новости#Россия#Таня#Общество
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