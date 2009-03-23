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Президент РФ распределил гранты между театрами

23 марта 2009, 09:39
Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в 2009-2011 годах будут распределяться президентские гранты между российскими театрами и театральными вузами.

Согласно тексту документа, который размещен на сайте администрации президента РФ, в указанный период гранты будут выделены 11 театрам и учебным заведениям.

В распоряжении отмечены Малый театр, МХАТ имени Чехова, театр имени Евгения Вахтангова (Москва); БДТ имени Товстоногова, театр драмы имени Пушкина, Малый драматический театр – театр Европы (Санкт-Петербург). Гранты получат также ГИТИС, Санкт-Петербургская академия театрального искусства, училище имени Щепкина, театральный институт имени Бориса Щукина и школа-студия имени Немировича-Данченко.

Обеспечить выплату положенных театрам денег должно правительство РФ.

Ранее, 18 февраля, было подписано распоряжение правительства, определяющее размеры президентских грантов ведущим музыкальным коллективам. Гранты, в частности, получили Большой и Мариинский театры, Московская и Санкт-Петербургская филармонии и другие.

#Новости#Театр#Россия#Таня#Культура
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