Президент РФ распределил гранты между театрами

Согласно тексту документа, который размещен на сайте администрации президента РФ, в указанный период гранты будут выделены 11 театрам и учебным заведениям.
В распоряжении отмечены Малый театр, МХАТ имени Чехова, театр имени Евгения Вахтангова (Москва); БДТ имени Товстоногова, театр драмы имени Пушкина, Малый драматический театр – театр Европы (Санкт-Петербург). Гранты получат также ГИТИС, Санкт-Петербургская академия театрального искусства, училище имени Щепкина, театральный институт имени Бориса Щукина и школа-студия имени Немировича-Данченко.
Обеспечить выплату положенных театрам денег должно правительство РФ.
Ранее, 18 февраля, было подписано распоряжение правительства, определяющее размеры президентских грантов ведущим музыкальным коллективам. Гранты, в частности, получили Большой и Мариинский театры, Московская и Санкт-Петербургская филармонии и другие.